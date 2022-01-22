Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Quarta onda

ES novamente registra mais de 10 mil casos de Covid em 24 horas

Estado chegou ao total de 13.414 mortes e 723.634 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia, aponta o Painel Covid neste sábado (22)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

22 jan 2022 às 17:55

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 17:55

Espírito Santo chegou neste sábado (22) ao total de 13.414 mortes e 723.634 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia. Mais uma vez, foram registrados mais de 10 mil casos em 24 horas no Estado, que atravessa a quarta onda da pandemia em função da variante Ômicron.
 Neste sábado foram confirmadas 10.198 novas infecções e um óbito, conforme atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Na sexta-feira (21), haviam sido confirmados 12.729 novos casos da doença, recorde diário até o momento.

Veja Também

Veja as regras para crianças serem vacinadas com a Coronavac no ES

Covid no ES: gráficos detalham a explosão de casos e internações na 4ª onda

Na lista de cidades com mais casos confirmados, Serra aparece com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 90.747. Na sequência, aparece Vila Velha (88.800), seguida por Vitória (79.703) e Cariacica (59.568). Na quinta posição está Linhares (37.015), que fica na Região Norte do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 12.857 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 10.378. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 7.412 contaminações.
Até este sábado (22), mais de 2,65 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 635.464, sendo 3.580 em 24 horas, de acordo com os dados do painel. A taxa de letalidade da doença está em 1,85% no Estado.

Veja Também

Um ano após ser curado no ES, paciente de Manaus diz: "foi como ganhar na loteria"

Cidades da Grande Vitória abrem agendamento para vacinar crianças com Coronavac

Capixabas enfrentam dificuldades para agendar teste de Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados