ES novamente registra mais de 10 mil casos de Covid em 24 horas

O Espírito Santo chegou neste sábado (22) ao total de 13.414 mortes e 723.634 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia. Mais uma vez, foram registrados mais de 10 mil casos em 24 horas no Estado, que atravessa a quarta onda da pandemia em função da variante Ômicron.
Neste sábado foram confirmadas 10.198 novas infecções e um óbito, conforme atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Na sexta-feira (21), haviam sido confirmados 12.729 novos casos da doença, recorde diário até o momento.
Na lista de cidades com mais casos confirmados, Serra aparece com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 90.747. Na sequência, aparece Vila Velha (88.800), seguida por Vitória (79.703) e Cariacica (59.568). Na quinta posição está Linhares (37.015), que fica na Região Norte do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 12.857 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 10.378. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 7.412 contaminações.
Até este sábado (22), mais de 2,65 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 635.464, sendo 3.580 em 24 horas, de acordo com os dados do painel. A taxa de letalidade da doença está em 1,85% no Estado.