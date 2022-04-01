O Espírito Santo está há cinco dias sem mortes em decorrência da Covid-19, segundo o governador Renato Casagrande. Em publicação no Twitter, ele afirmou que os óbitos divulgados nos últimos dias aconteceram antes desse tempo, mas só foram registrados após um período de investigação.
Os registros são divulgados no Painel Covid-19, atualizado diariamente pelo governo do Estado. Os números exibidos no portal não são, necessariamente, registrados no mesmo dia. A divulgação de uma morte, por exemplo, pode acontecer dias depois do óbito. Mas é necessário que uma investigação seja feita para identificar a causa da morte, neste caso, por Covid-19.
O governador Renato Casagrande reforçou a importância das vacinas e das medidas adotadas diante da pandemia.
A tendência de queda no número de mortes e a expectativa por dias sem óbitos pela Covid-19 já haviam sido divulgadas pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. Em entrevista coletiva na última segunda-feira (28), ele afirmou que o Estado poderia ter, nos próximos 21 dias, o "início dos dias sem mortes". "Isso, sem dúvidas, será algo a ser alcançado graças ao esforço à vacinação", disse Nésio na ocasião.
ES está há cinco dias sem mortes por Covid-19, diz Casagrande