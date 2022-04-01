Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Boa notícia

ES está há cinco dias sem mortes por Covid-19, diz Casagrande

Governador afirmou que as mortes divulgadas nos últimos dias aconteceram antes desse tempo, mas só foram registradas após um período de investigação
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

01 abr 2022 às 19:55

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 19:55

O Espírito Santo está há cinco dias sem mortes em decorrência da Covid-19, segundo o governador Renato Casagrande. Em publicação no Twitter, ele afirmou que os óbitos divulgados nos últimos dias aconteceram antes desse tempo, mas só foram registrados após um período de investigação.
Os registros são divulgados no Painel Covid-19, atualizado diariamente pelo governo do Estado. Os números exibidos no portal não são, necessariamente, registrados no mesmo dia. A divulgação de uma morte, por exemplo, pode acontecer dias depois do óbito. Mas é necessário que uma investigação seja feita para identificar a causa da morte, neste caso, por Covid-19.
Governador Renato Casagrande visitando a Rádio CBN, na Rede Gazeta, em Vitória
Governador Renato Casagrande valorizou importância das vacinas nas redes sociais Crédito: Ricardo Medeiros
O governador Renato Casagrande reforçou a importância das vacinas e das medidas adotadas diante da pandemia.
A tendência de queda no número de mortes e a expectativa por dias sem óbitos pela Covid-19 já haviam sido divulgadas pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. Em entrevista coletiva na última segunda-feira (28), ele afirmou que o Estado poderia ter, nos próximos 21 dias, o "início dos dias sem mortes". "Isso, sem dúvidas, será algo a ser alcançado graças ao esforço à vacinação", disse Nésio na ocasião.
ES está há cinco dias sem mortes por Covid-19, diz Casagrande

LEIA MAIS SOBRE COVID NO ES

Covid-19: mortes no ES caem 65% em março em relação a fevereiro

Covid-19: como funciona a pílula da Pfizer aprovada pela Anvisa

Governo do ES libera público total em estádios durante Capixabão

Covid-19: shows e eventos no ES não terão mais limitação de público

Covid-19: mais duas regiões do ES entram para risco muito baixo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Renato Casagrande Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vila Velha sedia Campeonato Brasileiro de Esportes de Contato neste fim de semana
Imagem de destaque
Planeta regente de Touro: veja a influência no amor e na personalidade
Imagem de destaque
Idoso é preso suspeito de abusar de adolescente em Sooretama

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados