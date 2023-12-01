ES divulga período de andada do caranguejo-uçá em 2024

O calendário de 2024 com os períodos de andadas do caranguejo-uçá, da espécie Ucides Cordatus, foi divulgado pelo governo do ES. Durante esse período ficam proibidos a captura, a manutenção em cativeiro, o transporte, o beneficiamento, a industrialização, o armazenamento e a comercialização do crustáceo de qualquer origem (município, estado ou País).

Em 2024, quatro andadas estão previstas, sendo que a primeira ocorre já entre 12 e 17 de janeiro Crédito: Pixabay

A proibição também se aplica as partes isoladas do animal (quelas, pinças, garras ou desfiado). O calendário foi publicado pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) na última terça-feira (28) no Diário Oficial do Estado.

Em 2024, serão quatro os períodos de andadas reprodutivas do caranguejo-uçá:

1º Período : de 12 a 17 de janeiro

: de 12 a 17 de janeiro 2º Período: de 10 a 15 de fevereiro

de 10 a 15 de fevereiro 3º Período: de 11 a 16 de março



de 11 a 16 de março 4º Período: de 09 a 14 de abril

As andadas são os períodos reprodutivos destes caranguejos, em que os machos e fêmeas saem das tocas e andam pelo manguezal para se acasalarem e as fêmeas liberarem os ovos. O novo calendário está alinhado com a Portaria Nº 325, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), para o ano de 2024, em função de os períodos estimados cientificamente coincidirem com as estimativas nacionais.

A gerente de biodiversidade da Seama, Thais Volpi, destaca que a obrigatoriedade da comprovação de origem dos caranguejos vindos de outros Estados é fundamental para combater atos ilegais.