Enem: A Gazeta transmite aulão sobre Ciências da Natureza e Matemática

A Secretaria de Estado de Educação (Sedu) realiza, nesta terça-feira (7), a terceira live voltada para quem vai fazer as provas do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no próximo domingo (12). O tema do aulão será Ciências da Natureza e suas tecnologias e Matemática e suas tecnologias. A transmissão acontece das 19h30 às 21 horas, no site A Gazeta e pelo Youtube da Sedu.
A secretaria está promovendo uma série de aulões on-line para dar a oportunidade aos candidatos de fazerem as últimas revisões de conteúdos e se saírem bem nas provas. No Espírito Santo, mais de 73 mil pessoas se inscreveram para realizar o teste.
Não há necessidade de realizar inscrição prévia. Durante a apresentação, é possível tirar dúvidas por meio do chat.
Em fevereiro de 2024, após o término da maratona de provas, os candidatos ainda vão ter uma live específica de orientação sobre como utilizar a nota do Enem para acesso ao ensino superior.
A gerente de ensino médio da Sedu, Endy Albuquerque, ressalta que os aulões dão dicas estratégicas sobre os principais conteúdos cobrados no exame, além de promover a interação entre professores e estudantes.
Durante a transmissão, continua Endy, o chat fica aberto para os estudantes fazerem perguntas. Intérpretes de libras também estão on-line para garantir o acesso dos candidatos com necessidade auditiva.
A programação é realizada, segundo a Sedu, com professores especializados em diversos componentes curriculares.
SERVIÇO
Live 3: "Preparação para o 2º dia da prova"
- Áreas envolvidas: Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.
- Data: 7 de novembro
- Horário: 19h30 às 21h
Live 4: "Acesso ao ensino superior a partir da nota do Enem"
- Data: 6 de fevereiro de 2024
- Horário: 19h30 às 21h