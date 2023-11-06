Enem 2023: veja data de divulgação do gabarito após 1° dia de prova

Abertura do portão na faculdade Estácio de Sá, em Jardim Camburi Crédito: Vitor Gregório

Depois, é esperar pelo gabarito oficial. A correção estará no site a partir do dia 24 de novembro, de acordo com o calendário no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Já o resultado, com as notas individuais, será divulgado somente no dia 16 de janeiro de 2024, conforme previsto no cronograma do exame.

O primeiro dia de aplicação das provas registrou ausência média nacional de 28,1%. Os dados são premilinares com base em 98% dos locais em que o exame foi realizado. Foram mais de 3,9 milhões de inscritos neste ano. Ao todo, fizeram o exame 71,9% dos candidatos, em mais de 132 mil salas de 1.750 municípios brasileiros. A abstenção foi similar à registrada no ano passado (28,3%).

O balanço do dia foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente do Inep, Manuel Palácios, em coletiva de imprensa na noite de domingo.

Com cerca de 13,1% a mais de inscritos em 2023, o ministro da Educação comemorou o que chamou de reversão de tendência de queda de participação no exame, que é a principal forma de acesso para quem deseja uma vaga no ensino superior no país. “Tivemos cerca de 500 mil inscritos a mais comparado ao ano de 2022. É um esforço também que o governo tem feito para retomar que nossos jovens realizem o Enem, a esperança de fazer universidade”, destacou Camilo Santana. Neste ano, foram 3.939.242 inscrições confirmadas. No ano passado, foram registradas 3.476.105 inscrições.

Na 25ª edição do exame, pela primeira vez, os gráficos e as figuras das provas foram impressos em formato colorido para facilitar às pessoas que são daltônicas ou tenham problemas de visão. O cartão-resposta também foi ampliado também para pessoas com alguma deficiência visual.