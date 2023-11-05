Candidato de 57 anos diz que estudou sozinho e não vai desistir

Operador de máquinas Ronildo Coimbra, de 57 anos Crédito: Vitor Gregório

Nunca é tarde para seguir seus sonhos. Aos 57 anos, o operador de máquinas Ronildo Coimbra, de 57 anos, foi um dos quase 4 milhões de brasileiros que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 neste domingo (5). Essa não é a primeira vez que ele tenta fazer faculdade, anteriormente, iniciou Engenharia Metalúrgica e Engenharia Civil, mas trancou por conta do nascimento dos filhos. Dessa vez quer tentar Geologia e estudou por conta própria para fazer a prova.

“Gostei muito da prova, sempre me dei muito bem em redação” disse Coimbra, ressaltando que seu desejo não é entrar em uma faculdade porque isso ele já fez e sim sair com uma. Ele também deu um conselho para a sociedade: “Não desista, porque é muito bom. Estar dentro de uma faculdade, adquirir conhecimento sempre é bom”.

Neste primeiro dia do exame, a partir das 13h30, os participantes fizeram as questões de Linguagens e Códigos, Ciências Humanas e Redação. A partir das 15h30, os participantes que finalizaram o exame já podem sair com a prova. No segundo dia, no próximo domingo (12), irão fazer as provas de Ciências da Natureza e Matemática.