Servidor aposentado faz Enem para tentar a terceira graduação

Paulo Sérgio é aposentado e busca a terceira graduação Crédito: Vitor Gregório

Capixaba aposentado, Paulo Sérgio de 64 anos, morador de Vitória, dedicou 20 anos de sua vida ao serviço público e a ser professor de inglês em um escola de idiomas. Atualmente ele busca concluir o terceiro curso superior, após ter obtido os diplomas de Direito na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em 1987, e de Comércio Exterior na Faesa, em 2004. Agora, seu objetivo é finalizar o curso de Letras, também na Ufes.

Paulo enfrentou desafios em sua jornada acadêmica, tendo sido jubilado — perdeu o direito ao curso por excesso de prazo —, por não trancar a matrícula no tempo certo na época da pandemia, em 2021, faltando apenas um ano para concluir o curso. Agora ele voltou a fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 para tentar concluir a graduação no próximo ano.

Apesar de ter dado aula em uma escola de idiomas, ele tem o sonho de dar aulas na rede pública de ensino, mas não possui diploma para atuação na área. “Eu não tenho mais nada pra fazer na vida a não ser obter conhecimento. Eu tenho fome de saber. Enquanto eu estiver vivo e puder fazer isso para testar, está bom. É sempre bom ter um diploma. Ele agrega valor no conhecimento. Conhecimento nunca é demais.”

*ENZO TEIXEIRA e VITOR GREGÓRIO são alunos do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve supervisão e edição de VILMARA FERNANDES