Enem 2023: mais de 21 mil candidatos do ES faltaram no 1° dia de prova

No primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, no domingo (5), mais de 21 mil pessoas inscritas não compareceram aos locais para realização das provas no Espírito Santo. De acordo com dados preliminares divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 73.734 pessoas se inscreveram para o exame no Estado. Desse total, 52.425 fizeram a prova, o equivalente a 71,1% de presença.
Os participantes realizaram provas de Linguagens, códigos e suas tecnologias, Ciências Humanas e suas tecnologias, além da redação, com o tema "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”. O exame continuará no próximo domingo, 12 de novembro, quando será a vez de resolver itens de Ciências da Natureza e suas tecnologias e Matemática e suas tecnologias. O Inep divulgará os gabaritos oficiais no dia 24 deste mês, segundo o calendário do exame.
Balanço divulgado neste domingo (5) pelo Inep com os números de 2023 mostra que o Espírito Santo teve um aumento no número de inscritos para a prova e crescimento na quantidade de ausentes em relação a 2022. Neste ano, mais de 73 mil se inscreveram para a prova, número quase 25.8% maior que o do ano passado, com 63.734 inscritos. Desse total, 25,6% faltaram (cerca de 15 mil candidatos.
No Brasil, o primeiro dia de aplicação das provas registrou ausência média nacional de 28,1%. Os dados são preliminares com base em 98% dos locais em que o exame foi realizado. Foram mais de 3,9 milhões de inscritos neste ano. Ao todo, fizeram o exame 71,9% dos candidatos, em mais de 132 mil salas de 1.750 municípios brasileiros. A abstenção foi similar à registrada no ano passado (28,3%).