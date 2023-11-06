Enem 2023: mais de 21 mil candidatos do ES faltaram no 1° dia de prova

No Brasil, o primeiro dia de aplicação das provas registrou ausência média nacional de 28,1%. Os dados são preliminares com base em 98% dos locais em que o exame foi realizado. Foram mais de 3,9 milhões de inscritos neste ano. Ao todo, fizeram o exame 71,9% dos candidatos, em mais de 132 mil salas de 1.750 municípios brasileiros. A abstenção foi similar à registrada no ano passado (28,3%).