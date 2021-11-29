Enem 2021: mais de 17 mil candidatos faltaram ao exame no ES

Prova do segundo dia do Enem 2021 Crédito: A Gazeta

Ministério da Educação anunciou, nesta segunda (29), o balanço do Enem 2021 . No Espírito Santo mais de 17 mil candidatos não compareceram para realizar o exame, o que corresponde a 29.01% dos candidatos inscritos. Os dados estão no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela prova.

Foram 230 locais de provas, distribuídos em 38 municípios do Estado. Mais de 58 mil estudantes se inscreveram no exame desse ano, sendo que desse número, 57.713 para fazer a prova impressa e 877 para fazer a prova de forma digital. As ausências foram de 29,9% e 52,5% respectivamente nessas modalidades.

O segundo dia de prova aconteceu no ultimo domingo (28) e contou com 45 questões de Matemática e 45 questões de Ciência da natureza.

PERDI A PROVA, E AÍ?

A remarcação da prova do Enem só é possível em dois casos: se houve algum problema de logística no local onde o candidato realizaria a prova ou se ele contraiu, na semana do exame, alguma doença infectocontagiosa listada pelo Ministério da Educação:

Covid-19

Coqueluche;

Difteria;

Doença invasiva por Haemophilus Influenza;

Doença meningocócica e outras meningites;

Varíola;

Influenza humana A e B

Poliomielite por poliovírus selvagem;

Sarampo;

Rubéola;

Varicela

Nesses casos, o candidato deve pedir a reaplicação da prova na página do participante do Enem entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro e inserir um documento que comprove que estava doente no dia do exame.

As provas vão ser reaplicadas nos dias 9 e 16 de janeiro.

GABARITO E RESULTADO FINAL