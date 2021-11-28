Enem 2021: segundo dia cobra dengue e carro elétrico e ignora Covid

A ausência da Covid era esperada em alguns cursinhos devido à necessidade de as questões da prova serem elaboradas com antecedência para serem pré-testadas.

Gabryel Real, gerente de processos avaliativos do SAS Educação, acrescenta outro motivo para a doença estar fora da prova: as descobertas são muito recentes, e o conhecimento sobre o vírus está em rápida e constante atualização.

Para ele, as provas de matemática e ciências da natureza refletiram a característica do Enem de priorizar habilidades em detrimento de conteúdo.

Prova do segundo dia do Enem 2021 Crédito: A Gazeta

Dessa forma, foram valorizadas também neste segundo dia do exame interpretação de texto, assim como de gráficos e tabelas.

As questões tinham como objeto temas como dengue, extinção de espécies no Pantanal, carros elétricos e biocombustíveis.

ENEM MARCADO POR PERCALÇOS

A edição 2021 do Enem, terceira sob o governo Bolsonaro, foi marcada por uma série de percalços e controvérsias.

Após meses de escolas fechadas, e com novas regras de dispensa da taxa de inscrição, o número de inscritos na prova despencou.

Soma-se à debandada a ameaça constante de Bolsonaro de interferência ideológica nas questões.