Escritor de 65 anos faz o Enem com o objetivo de cursar História no ES

"Eu tenho que achar uma ocupação interessante para a minha vida. Estou aposentado, nada melhor do que estudar"

Com 10 livros publicados, o poeta acredita que estudar História pode ajudá-lo a corrigir alguns equívocos, "aquelas coisas que não aprendemos o suficiente", diz Pereira.

Para ele, a universidade é o lugar ideal para conhecer a verdade e os fatos. "Lá podemos discutir, ter a oportunidade de realizar pesquisas", conclui.