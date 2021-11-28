Escritor de 65 anos faz o Enem com o objetivo de cursar História no ES

O capixaba Benilson Pereira, de 65 anos, é poeta e atualmente aluno de Pedagogia na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). O escritor está entre os 232 inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 que tem idade acima dos 60 anos no Espírito Santo, conforme lista divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
"Eu tenho que achar uma ocupação interessante para a minha vida. Estou aposentado, nada melhor do que estudar"
Com 10 livros publicados, o poeta acredita que estudar História pode ajudá-lo a corrigir alguns equívocos, "aquelas coisas que não aprendemos o suficiente", diz Pereira.
Para ele, a universidade é o lugar ideal para conhecer a verdade e os fatos. "Lá podemos discutir, ter a oportunidade de realizar pesquisas", conclui.