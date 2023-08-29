Emoção marca despedida de advogada que morreu em acidente no Rio de Janeiro

Emoção marca velório de advogada que morreu em acidente no Rio de Janeiro Crédito: Matheus Martins

O corpo da advogada foi velado no salão do Lions Clube de Cachoeiro, da qual era integrante. O enterro foi em Atílio Vivácqua, na tarde desta terça-feira (29). A sobrinha de Adélia, Luciana Fernandes, disse como sempre se lembrará da tia.

“A tia Adélia marcou minha vida o tempo todo. Ela nos ajudou e direcionou muito nas dificuldades, no que íamos fazer. Foi uma mulher pioneira, fez três faculdades e deixa um legado muito grande. Para nós sobrinhos, nosso sentimento é de uma dor irreparável”, disse Luciana Fernandes ao repórter da TV Gazeta Sul, Gustavo Ribeiro.

Amigos também reverenciaram o trabalho voluntário da advogada no Lions. O amigo de longa data, Alcides Zerbone, lembrou que ele e Adélia viajavam por todo o Estado e pelo Brasil nos compromissos da entidade humanitária.

“Éramos amigos desde a escola em Atílio Vivácqua. Adélia preenchia e tinha um perfil que se enquadrava no movimento leonístico, que tem como base o trabalho voluntário que ela já fazia. Tive a ideia de chamá-la e eu a apadrinhei. A lembrança que fica é legado, gostava de trabalhar com crianças e nas campanhas. Deixará um vazio grande no Lions”, afirmou o amigo.

O acidente

O acidente que levou a morte da advogada e outras quatro pessoas aconteceu no final da tarde do último domingo (27), na BR 493, em Magé, no Rio de Janeiro. O carro ficou completamente destruído ao bater em uma carreta, que seguia no sentido contrário.

Três vítimas morreram na hora e outras duas após darem entrada no hospital. Todos voltavam para Cachoeiro após um evento do Lions na cidade de Campinas, em São Paulo.

As vítimas do acidente foram: o casal Soraya Brunhara Canuto de Andrade e Deocleciano Fonseca de Andrade Filho, o filho do casal, Rafael Canuto de Andrade e a namorada Iasmim Silva.