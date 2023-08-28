Família e mulher de Cachoeiro morrem em acidente no Rio de Janeiro

Quatro moradores de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, morreram em um grave acidente entre um carro e uma carreta no domingo (27), em Magé, no Rio de Janeiro . As vítimas são a chefe da Divisão de Administração do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES) na cidade, Soraya Brunhara Canuto de Andrade, o marido dela, Deocleciano Fonseca de Andrade Filho, e um filho do casal, Rafael Canuto de Andrade, e Adélia de Souza Fernandes, conhecida da família.

As idades das vítimas não foram divulgadas. A namorada de Rafael, que também estava no carro e não teve nome informado, foi socorrida com lesões graves e está internada em um hospital. O veículo em que os cinco estavam retornada do Rio de Janeiro para Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu no km 22 da BR 493, às 17h30. Três pessoas que estavam no carro morreram no local e duas foram socorridas com lesões graves. Elas foram levadas para hospital da região, mas uma delas não resistiu. A corporação não detalhou quem estava conduzindo o veículo, nem informou qual das vítimas morreu após ser socorrida.

Acidente entre carreta e carro mata cachoeirenses no Rio de Janeiro Crédito: Leitor| A Gazeta

Mortes causaram comoção

As mortes dos quatro cachoeirenses causaram comoção. Adélia de Souza Fernandes e o casal, Soraya Brunhara Canuto de Andrade e Deocleciano Fonseca de Andrade Filho, eram membros da entidade humanitária Lions Club Frade e a Freira, em Cachoeiro de Itapemirim. A organização publicou nota lamentando o ocorrido.

Acidente entre carreta e carro mata cachoeirenses no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/ Instagram de @lionsclube.fradefreira

A Associação Comercial, Industrial e Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci) também lamentou a morte da família e de Adélia de Souza Fernandes.

Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) informou que a Ciretran de Cachoeiro de Itapemirim não terá atendimento ao público nesta segunda-feira (28), devido ao falecimento da chefe da Divisão de Administração da unidade, Soraya Brunhara Canuto de Andrade, e do esposo dela, Deocleciano Fonseca de Andrade Filho. Deocleciano, segundo o órgão, também foi chefe da Ciretran do município.

Em nota, o Detran|ES lamentou profundamente o ocorrido e presta solidariedade aos familiares e colegas de trabalho. O departamento orientou que os cidadãos que estavam com atendimento ou biometria agendados para esta segunda-feira (28) serão reagendados ou podem se dirigir à unidade durante a semana para serem atendidos. Aqueles que estavam agendados para a prova teóricas deverão fazer um novo agendamento sem custo na data que for mais conveniente para cada um.