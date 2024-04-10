Em três meses, Hucam perdeu duas colaboradoras de formas trágicas

A enfermeira Íris Rocha de Souza e Karla de Alexandre Sanches Martins Crédito: Acervo Pessoal

Em três meses, duas colaboradoras do Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória, perderam suas vidas de forma trágica. O hospital também é marcado pelo assassinato da médica Milena Gottardi Tonini , em 14 de setembro de 2017, no estacionamento da instituição, localizado no bairro Santos Dumont, na região de Maruípe.

A enfermeira Íris Rocha, que tinha 30 anos, foi encontrada morta em uma estrada de chão em Alfredo Chaves no dia 11 de janeiro . Ela estava com perfurações na região do tórax e o corpo coberto de cal, para ocultar a localização, disfarçar o odor e agilizar o processo de decomposição. Ela estava grávida de oito meses, de uma menina que se chamaria Rebeca.

A enfermeira fazia mestrado na área de Ciências Fisiológicas da Ufes, e atuava como pesquisadora na Hucam, na Capital. Conforme explicou a instituição, ela coordenava o estudo CV-Genes, que avalia o impacto do componente genético como fator de risco para doença cardiovascular aterosclerótica no Brasil. A Ufes manifestou pesar pela morte de Íris.

"Ela parte deixando-nos muitas lições de coragem e resistência, mas também um sorriso permanente a qualquer um que a encontrasse. Que a família e amigos tenham consolo e serenidade para atravessar esta tempestade", diz a nota do curso de Ciências Fisiológicas da Ufes.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), ofereceu denúncia contra Cleilton. O órgão pediu a condenação do denunciado por "feminicídio praticado por motivo torpe, com recurso que dificultou a defesa da vítima e com emprego de arma de fogo de uso restrito, além de provocar aborto sem o consentimento da gestante".

Morte em acidente

Karla de Alexandre Sanches Martins morreu no acidente de carro na ES 060 (Rodovia do Sol). Crédito: Daniel Marçal

A mulher estava no carro com o marido e a filha de oito anos, que também morreu devido à batida – o veículo bateu em um poste às margens da Rodovia do Sol.

Em nota, a Hucam lamentou . "Neste momento difícil, esta instituição expressa apoio e solidariedade à família, aos amigos e aos colegas de trabalho", afirmou.

Caso Milena Gottardi

A médica Milena Gottardi foi morta em 2017, no estacionamento do Hucam Crédito: Arquivo Famílias/Redes sociais

O assassinato da médica Milena Goattardi Tonini , em 14 de setembro de 2017, no estacionamento do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hucam), quando saía do trabalho, é um dos crimes mais marcantes do Espírito Santo e com grande notoriedade. Pelo crime, seis pessoas foram condenadas, entre eles, o ex-marido da vítima, Hilário Frasson.

O julgamento do crime durou oito dias — um dos mais longos da história da Justiça capixaba. Teve início em 23 de agosto de 2021. O último dia de júri, iniciado às 9h da manhã de 30 de agosto de 2021, no Fórum Criminal de Vitória, foi concluído quase às 22h com a leitura da sentença. Os jurados se reuniram por cerca de quatro horas para decidir o destino dos réus.