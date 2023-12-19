Eletrocutado em Cachoeiro, polidor teve morte parecida com a do pai

O polidor Jones Biancardi, de 33 anos, que morreu no final da manhã de segunda-feira (18) após sofrer um choque elétrico em Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, teve a morte parecida com a do pai – que também faleceu vítima de uma descarga elétrica. O rapaz fazia a limpeza de um poço de decantação em uma empresa de mármore e granito quando sofreu o acidente.
A mesma fatalidade envolvendo outro membro da família aconteceu há 18 anos, segundo a tia de Jones Biancardia, Maria Aparecida Almeida Guimarães Simplício. Ela afirma que a diferença é que o pai do rapaz, Deusdete Biancardi, faleceu em casa. “Jones ainda era adolescente quando o pai faleceu vítima de um acidente em casa e também foi pela manhã. Jones estava limpando a máquina, pois hoje sairiam de férias coletivas e seria a confraternização da empresa”, lembrou a tia da vítima.
O acidente aconteceu, segundo o Sindicato dos Trabalhadores de Mármore, Granito e Calcário do Estado do Espírito Santo (Sindimarmore), em uma empresa do setor em Conduru, distrito de Cachoeiro.
A morte de Jones foi lembrada pelo conterrâneo, o ex-BBB Arthur Picoli, que lamentou o caso por meio de sua rede social.
“Jones era filho único de minha irmã, um menino amado por todos, um pai maravilho. Além do filho de 5 anos, cuidava como pai do enteado do primeiro casamento. Tinha um coração gigante e sempre buscava ajudar a todos”, lembra a tia Maria Aparecida.
O corpo foi velado na casa da família, em Conduru, na manhã desta terça-feira (19) até às 11h e, após, seguiu para a capela mortuária do distrito. O sepultamento será no início da tarde no cemitério local.