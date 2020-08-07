Dupla acusada de matar homem por homofobia na Serra é solta

Homofobia Crédito: Divulgação

A Justiça concedeu a liberdade para os dois acusados de assassinarem um homem de 51 anos, em Bairro das Laranjeiras, região de Jacaraípe, na Serra. Agton dos Santos Pereira e Cláudio Ladislau da Silva Filho foram presos em julho de 2018, um mês depois do crime.

O homem de 51 anos foi morto com quatro tiros na cabeça. Sobre a motivação, a Polícia Civil explicou, na época, que a vítima era conhecida por comerciantes e moradores da região de Jacaraípe por andar nas redondezas utilizando somente peças íntimas femininas ou biquíni, fato que teria incomodado os dois moradores da região.

No dia do crime, segundo a Polícia Civil, Claudio Ladislau da Silva Filho, o Cacau, e Agton dos Santos Pereira perseguiram a vítima, de carro, após ela sair de um bar. Quando o homem passava de carro pela Rua Caiçara, teve o veículo fechado pelos criminosos. Logo, Claudio desceu e abriu fogo contra a vítima.

Cláudio e Agton foram denunciados pelo Ministério Público e viraram réus do crime de homicídio qualificado. Em 2019, a defesa dos réus entrou com pedido de Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), que negou o pedido. A decisão foi questionada posteriormente, junto ao Superior Tribunal de Justiça, que manteve a negativa.

No dia 31 de julho deste ano, a 3ª Vara Criminal da Serra concedeu a liberdade aos acusados. Na decisão, a juíza Daniela Pellegrino de Freitas Nemer aponta que em reanálise à situação processual dos acusados, a prisão cautelar merecia ser reapreciada. "Vejo que não tramitam em desfavor dos réus quaisquer outras ações penais atualmente. Aliado a este fato, não vislumbro nos autos indícios de que a liberdade dos denunciados colocaria em risco a ordem pública", explicou, na decisão.