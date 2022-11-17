Duas pessoas desaparecem no Rio Guandu em Baixo Guandu

Duas pessoas desapareceram após entrarem para nadar no Rio Guandu, na zona rural de Baixo Guandu, na tarde desta quinta-feira (17). Segundo apuração da TV Gazeta Noroeste, as vítimas eram dois jovens e um deles, identificado como Wilian Correa Garcia, de 15 anos, foi encontrado sem vida neste sábado (19) pelo Corpo de Bombeiros.
Os bombeiros informaram que foram acionados por volta das 16h de quinta-feira. Até este sábado, as buscas acontecem com equipes em barco e com mergulhadores.
*Com informações de Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste