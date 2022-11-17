Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Noroeste do ES

Duas pessoas desaparecem no Rio Guandu em Baixo Guandu

Uma das vítimas, um adolescente de 15 anos, foi encontrada sem vida; Corpo de Bombeiros realiza buscas para tentar encontrar o outro jovem desaparecido
Vinícius Lodi

Publicado em 17 de Novembro de 2022 às 17:40

Duas pessoas desapareceram após entrarem para nadar no Rio Guandu, na zona rural de Baixo Guandu, na tarde desta quinta-feira (17). Segundo apuração da TV Gazeta Noroeste, as vítimas eram dois jovens e um deles, identificado como Wilian Correa Garcia, de 15 anos, foi encontrado sem vida neste sábado (19) pelo Corpo de Bombeiros.
 De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas estavam nadando e duas conseguiram sair, enquanto ois dois jovens desapareceram na água devido à correnteza. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros havia informado, por nota, que a ocorrência havia acontecido no Rio Doce, também no município.
Os bombeiros informaram que foram acionados por volta das 16h de quinta-feira. Até este sábado, as buscas acontecem com equipes em barco e com mergulhadores. 
*Com informações de Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste

Atualização

19/11/2022 - 1:40
O Corpo de Bombeiros informou neste sábado (19) que um dos jovens foi encontrado sem vida. O texto foi atualizado.

Tópicos Relacionados

Baixo Guandu Bombeiros Rio Doce
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados