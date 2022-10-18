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Noroeste ES

Mulher agride ex com golpes de facão em Baixo Guandu

O homem contou que estava saindo de casa quando foi surpreendido pela ex e o atual companheiro dela, um jovem de 19 anos. A vítima conseguiu fugir e se trancou dentro de casa
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

18 out 2022 às 15:59

Publicado em 18 de Outubro de 2022 às 15:59

Um homem de 36 anos foi atacado com golpes de facão pela ex-companheira, uma mulher de 31 anos, na manhã desta segunda-feira (17), em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. Para a Polícia Militar, o homem contou que estava saindo de casa quando foi surpreendido pela ex e o atual companheiro dela, um jovem de 19 anos. A vítima conseguiu fugir das agressões e se trancou dentro da casa, até ser socorrida.
De acordo com informações da PM, a vítima sofreu ferimentos nos braços ao tentar se proteger dos golpes de facão. O homem contou que a casa dele já havia sido arrombada pela ex-mulher no dia anterior. Ela teria entrado no local e destruído diversos objetos. Ele relatou também que já tinha sido agredido pelo atual companheiro da mulher.
O homem foi socorrido e levado para o Pronto Atendimento de Baixo Guandu. Os dois suspeitos foram localizados por policiais militares próximos à residência onde moravam. Eles foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia de Baixo Guandu.
Delegacia de Polícia de Baixo Guandu
Os suspeitos foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia de Baixo Guandu Crédito: Hériklis Douglas
Polícia Civil informou, no entanto, que a ocorrência foi registrada como lesão corporal, crime que depende da manifestação por parte da vítima, para que haja investigação. “A Polícia Civil orienta que a vítima registre a ocorrência, podendo comparecer a uma delegacia ou realizando o registro por meio da Delegacia”, afirma a nota da corporação.

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