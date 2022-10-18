Homem é detido suspeito de cometer três furtos em dois dias em Iúna

Um homem – que não teve a identidade divulgada – foi detido suspeito de cometer três furtos entre domingo e segunda-feira (17) no bairro Pito, em Iúna, no Sul do Estado. Segundo a Polícia Militar, o suspeito seria usuário de drogas e foi levado para a delegacia do município.
Já na manhã de segunda-feira, a Polícia Militar foi acionada para outra ocorrência de furto na Rua Erondino de Almeida Lima. A vítima contou que um homem – apontou o mesmo suspeito – havia entrado na residência e furtado um celular, uma enxada e a compra mensal feita no mercado, no valor de R$ 400.
Durante a tarde de segunda (17), a PM foi chamada para a Rua Ataliba José de Barros. Um homem que relatou que trabalha com venda de tapetes e redes em um caminhão e que, enquanto ele atendida uma cliente, um tapete que estava amarrado no veículo foi furtado.
Diante do sumiço da peça, a vítima disse que perguntou a algumas pessoas que estavam ao redor se haviam visto algo e elas citaram o mesmo suspeito dos outros dois crimes – que não teve o nome divulgado pela PM – como autor do furto. O suspeito, segundo o vendedor, mora na região.
A Polícia Militar apurou onde mora o suspeito e foi à residência, mas ele não se encontrava no imóvel. A Polícia Militar realizou patrulhamento na região, mas não encontrou o homem.
Já durante a noite, na Rua Maria Ribeiro Florindo, a PM atendeu outra solicitação de furto. Um homem disse aos militares que o mesmo suspeito dos outros dois furtos teria entrado na residência dele e furtado alguns pertences. Ao ver o individuo, a vítima gritou, momento em que o criminoso deixou os objetos no chão e fugiu.
A PM informou que, no domingo, também atendeu outra ocorrência de furto a residência em que o homem foi apontado como suspeito do crime.
ENCONTRADO NA CASA DOS PAIS
Durante patrulhamento, a guarnição foi informada de que o suspeito estaria na casa dos pais, ferido, pois teria sido agredido por populares. Em contato com o homem, ele contou à PM sobre as agressões, mas não soube dizer quem seriam os agressores.
De acordo com a PM, o suspeito recebeu atendimento médico do Samu. A corporação disse que o homem seria usuário de drogas e já estaria cometendo os crimes na região há algum tempo, já tendo sido conduzido à Delegacia de Iúna anteriormente.
A Polícia Civil disse, por meio de nota, que os casos estão sendo investigados. E destaca que a população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181 ou pelo site. "O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", comunicou.
A Secretaria da Justiça (Sejus) informou que o homem teve registro na prisão no dia 17 de outubro de 2021 e saiu no dia seguinte. Uma nova entrada no sistema prisional ocorreu no dia 6 de outubro de 2022, também com saída no dia seguinte.