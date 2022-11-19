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Corpo de jovem que despareceu em rio de Baixo Guandu é encontrado

Wilian Correa Garcia, de 15 anos, foi achado na manhã deste sábado (19). Bombeiros seguem em busca de outro jovem que também desapareceu após entrar no rio na última quinta (17)
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

19 nov 2022 às 13:34

Publicado em 19 de Novembro de 2022 às 13:34

Foi encontrado na manhã deste sábado (19) o corpo de Wilian Correa Garcia, de 15 anos, que estava desaparecido desde a última quinta-feira (17) após nadar no Rio Guandu, na zona rural de Baixo Guandu, Noroeste do Estado. Outro jovem – não identificado –que estava com o adolescente e também desapareceu ainda não foi encontrado.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo de Wilian foi encontrado no Rio Guandu, a dois quilômetros do local onde ele havia sido visto pela última vez.
Corpo de jovem que despareceu em rio de Baixo Guandu é encontrado
Wilian Correa Garcia, de 15 anos, se afogou no Rio Guandu Crédito: Arquivo pessoal
O Corpo de Bombeiros disse que localizou a vítima após a equipe retomar as buscas no local na manhã de sábado. A Polícia Civil foi acionada para fazer o recolhimento do corpo. 
De acordo com os Bombeiros, os trabalhos de buscas seguem em andamento na tentativa de localizar o outro jovem.
Ao todo, quatro pessoas estavam nadando no rio na tarde da última quinta-feira (17), mas duas conseguiram sair e as outras duas desapareceram na água devido à correnteza.
Segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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