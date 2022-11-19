Corpo de jovem que despareceu em rio de Baixo Guandu é encontrado

Foi encontrado na manhã deste sábado (19) o corpo de Wilian Correa Garcia, de 15 anos, que estava desaparecido desde a última quinta-feira (17) após nadar no Rio Guandu, na zona rural de Baixo Guandu, Noroeste do Estado. Outro jovem – não identificado –que estava com o adolescente e também desapareceu ainda não foi encontrado.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo de Wilian foi encontrado no Rio Guandu, a dois quilômetros do local onde ele havia sido visto pela última vez.
O Corpo de Bombeiros disse que localizou a vítima após a equipe retomar as buscas no local na manhã de sábado. A Polícia Civil foi acionada para fazer o recolhimento do corpo.
De acordo com os Bombeiros, os trabalhos de buscas seguem em andamento na tentativa de localizar o outro jovem.
Ao todo, quatro pessoas estavam nadando no rio na tarde da última quinta-feira (17), mas duas conseguiram sair e as outras duas desapareceram na água devido à correnteza.
Segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.