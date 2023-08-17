Duas baleias-jubarte são encontradas encalhadas em praias de Aracruz

"As praias do Espírito Santo, assim como as da Bahia, são as mais visitadas pelas jubartes no Brasil. Também estamos bem nos meses de nascimento dos filhotes. Esse aumento acaba levando aos encalhes", explicou o Diretor de Projetos do Instituto Orca, órgão responsável pela monitoramento na área do Rio Doce até a divisa do estado capixaba com o Rio de Janeiro.