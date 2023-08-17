Duas baleias da espécie jubarte foram encontradas encalhadas nas praias do Riacho e de Comboios, em Aracruz, no Norte do Estado, na manhã desta quinta-feira (17). Segundo o Diretor de Projetos do Instituto Orca, João Marcelo, o primeiro animal encontrado é um macho, jovem, de 11 metros. O segundo é um recém-nascido de 4,5 metros e de sexo ainda não determinado pela equipe do Instituto.
Além dos dois encalhes registrados na manhã desta quinta-feira, outros casos semelhantes têm sido registrados nas praias de Aracruz. Um dos mais recentes aconteceu no dia 30 de julho, quando uma fêmea, adulta, de aproximadamente 12,5 metros, foi encontrada morta e encalhada na areia da Praia dos Quinze, em Barra do Sahy.
Outro caso de encalhe ocorreu no início de agosto. Era um macho jovem, de aproximadamente 9,5 metros, que apareceu morto na areia da Praia de Putiri, também em Aracruz.
Duas baleias-jubarte são encontradas encalhadas em praias de Aracruz
De acordo com João Marcelo, esses constantes encalhes se justificam pelo aumento da população de jubartes nos últimos anos.
"As praias do Espírito Santo, assim como as da Bahia, são as mais visitadas pelas jubartes no Brasil. Também estamos bem nos meses de nascimento dos filhotes. Esse aumento acaba levando aos encalhes", explicou o Diretor de Projetos do Instituto Orca, órgão responsável pela monitoramento na área do Rio Doce até a divisa do estado capixaba com o Rio de Janeiro.
Em nota à reportagem da TV Gazeta Norte, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aracruz informou que a baleia jovem, encontrada na Praia do Riacho, será enterrada ainda hoje, próximo ao local de encalhe. A secretaria não comunicou o destino que será dado ao animal recém-nascido.