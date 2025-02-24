'Dor e revolta', diz mãe de vítima de falso médico que vai a júri no ES

A defesa do Sr. Leonardo Luz Moreira afirma que está confiante de que os fatos serão esclarecidos e que a verdade prevalecerá. O Sr. Leonardo Luz Moreira sempre colaborou com as autoridades e está à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos necessários na sessão plenária designada para a próxima semana. A defesa reitera que o Sr. Leonardo confia no sistema de justiça. Ainda, buscamos demonstrar que os fatos não ocorreram conforme a denúncia do Ministério Público e que trabalhará para demonstrar como os fatos aconteceram verdadeiramente.

Quanto ao pedido de desaforamento formulado, esse se justifica pela pressão política exercida sobre os jurados da Comarca, uma vez que há um vídeo postado nas redes sociais onde aparece a Vereadora Valdirene Bernadino e a vice-prefeita Raquel Rocha convocando a população para uma manifestação no dia da sessão plenária.

Ainda, a decisão publicada se trata do indeferimento do pedido de suspensão da sessão plenária até o julgamento final do pedido de desaforamento, que ainda está em curso.

O julgamento pelos jurados na sessão plenária deve ser imparcial e livre de pressão social ou política, sendo que no caso em voga não se observa. Agradecemos a compreensão da imprensa e da sociedade em geral neste momento delicado. Reiteramos nosso compromisso com a transparência e a ética em todo o processo.