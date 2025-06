Crime em Vitória

Dono de bar que matou jovem na Rua da Lama pode ter que pagar R$ 500 mil por danos morais

O homicídio ocorreu na madrugada de 15 de março, após uma discussão sobre o pagamento de uma garrafa de cerveja, no valor de R$ 16

Além de responder pelo homicídio, o empresário Vilson Luiz Ballan, que se tornou réu em uma ação penal pela morte de Breno Rezende de Carvalho, de 25 anos, poderá ter que pagar pelo menos R$ 500 mil por danos morais, após uma nova audiência realizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES). >

O crime, que foi registrado por câmera de videomonitoramento, ocorreu na madrugada de 15 de março, após uma discussão envolvendo o pagamento de uma cerveja, no valor de R$ 16, que Breno havia comprado no bar Sofá da Hebe, na Rua da Lama, em Jardim da Penha, Vitória, onde estava com amigos.>

Mesmo após explicarem que a bebida estava quitada e um garçom confirmar a informação, Vilson, que é dono do estabelecimento, insistiu na cobrança e discutiu com o grupo antes de desferir um golpe em Breno, que tentou se defender, mas morreu no local em razão da gravidade do ferimento. Vilson fugiu do local em seguida, mas acabou se entregando três dias depois. Ele se encontra preso preventivamente desde então.>