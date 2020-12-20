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Ibatiba

Diretor do Sindipetro-ES morre aos 45 anos em acidente de moto

Fábio Velten sofreu um acidente na manhã de sábado (19), em Ibatiba. Corpo será sepultado no cemitério Parque da Paz, na Ponta da Fruta

Publicado em 20 de Dezembro de 2020 às 16:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2020 às 16:59
Fábio Velten morreu em um acidente de moto na manhã deste sábado
Fábio Velten morreu em acidente de moto, ocorrido na manhã de sábado (19) Crédito: Divulgação/Sindipetro
O diretor de Administração do Sindipetro-ES, Fábio Velten, faleceu em um acidente de moto, aos 45 anos, na manhã deste sábado (19). O acidente aconteceu em Ibatiba, a cerca de 160 km da Capital. O corpo será sepultado no cemitério Parque da Paz, na Ponta da Fruta, às 16 horas.
Nas redes sociais, a esposa de Velten, Daniella Gonçalves, publicou uma foto da família e lamentou a morte do sindicalista. "Dia triste, choro a perda do meu amor, Fabio Velten. Esposo exemplar, excelente pai, homem honesto, sincero, amável, amigo verdadeiro, trabalhador. Não consigo entender por que tão cedo", escreveu.
O Sindipetro-ES emitiu uma nota de pesar manifestando solidariedade aos familiares. "Fábio Velten dedicou muitos anos de sua vida na defesa da categoria petroleira, e sua luta e garra, assim como seu companheirismo, ficarão para sempre nas nossas memórias", diz o texto.
A Federação Única dos Petroleiros também se manifestou. Deyvid Bacelar, coordenador geral da entidade, destacou a atuação do capixaba na diretoria do sindicato. "Fábio foi, talvez, o principal responsável pela construção da unidade necessária e possível na direção do Sindipetro-ES. Ouvia as pessoas e era bastante atencioso. Por isso, conduziu bem a coordenação do Sindipetro-ES, num de seus momentos mais críticos", escreveu.

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