Diretor do Sindipetro-ES morre aos 45 anos em acidente de moto

Fábio Velten morreu em acidente de moto, ocorrido na manhã de sábado (19) Crédito: Divulgação/Sindipetro

O diretor de Administração do Sindipetro-ES, Fábio Velten, faleceu em um acidente de moto, aos 45 anos, na manhã deste sábado (19). O acidente aconteceu em Ibatiba, a cerca de 160 km da Capital. O corpo será sepultado no cemitério Parque da Paz, na Ponta da Fruta, às 16 horas.

Nas redes sociais, a esposa de Velten, Daniella Gonçalves, publicou uma foto da família e lamentou a morte do sindicalista. "Dia triste, choro a perda do meu amor, Fabio Velten. Esposo exemplar, excelente pai, homem honesto, sincero, amável, amigo verdadeiro, trabalhador. Não consigo entender por que tão cedo", escreveu.

O Sindipetro-ES emitiu uma nota de pesar manifestando solidariedade aos familiares. "Fábio Velten dedicou muitos anos de sua vida na defesa da categoria petroleira, e sua luta e garra, assim como seu companheirismo, ficarão para sempre nas nossas memórias", diz o texto.