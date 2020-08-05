Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mais dificuldades

Demora da Cesan atrasa estudo sobre coronavírus no esgoto da Grande Vitória

Pesquisadores já aguardam autorização há mais de três semanas; atraso do cronograma prejudica efetividade do projeto e população sai no prejuízo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2020 às 21:00

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 21:00

No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto
Como alternativa, pesquisadores estão coletando amostras em águas públicas da Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira
Acionada há mais de três semanas, a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) ainda não autorizou pesquisadores capixabas a coletar amostras de esgoto para detectar a presença do novo coronavírus - o que ajudaria a dimensionar o número real de casos de Covid-19 em bairros da Grande Vitória.
Integrante do grupo responsável pelo estudo, o professor Ricardo Franci explicou que a demora implica em sérias consequências. "A pandemia está passando, e quantos menos doentes, menor será a concentração do material genético viral (RNA) no esgoto. Ou seja, mais difícil será para calibrar a metodologia ao nosso Estado", afirmou.
Demora da Cesan atrasa estudo sobre coronavírus no esgoto da Grande Vitória
"Se não fizermos as coletas, na hipótese de uma segunda onda (de casos), não vamos conseguir rastrear temporal e espacialmente a pandemia"
Ricardo Franci - Professor do Departamento de Engenharia Ambiental da Ufes e doutor em saneamento de água
Vale lembrar que o estudo conta com recurso público, destinado por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes); e que, ainda na primeira quinzena de julho, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) demonstrou expectativas positivas sobre a análise que pode revelar dados inéditos sobre a pandemia.
De acordo com o professor Ricardo, o atraso já causou um "importante impacto documental" interno à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). No entanto, ele garantiu que o principal prejuízo se dá pela ausência das informações para o Governo do Estado - e que a população é "sem dúvidas" a maior prejudicada.

ENTENDA COMO FUNCIONA O ESTUDO

A partir das amostras, o projeto consegue verificar a concentração do material genético do novo coronavírus nas águas residuais e, assim, estimar a quantidade de pessoas infectadas de uma determinada região, incluindo os assintomáticos. O método é conhecido como "balanço de massa".
"Vamos medir a concentração do vírus na amostra e dividí-la pela quantidade de RNA excretada, em média, por cada pessoa infectada. Dessa forma, chegamos à estimativa de contaminados"
Ricardo Franci - Professor do Departamento de Engenharia Ambiental da Ufes e doutor em saneamento de água
Embora a metodologia não seja tão precisa quanto a testagem em massa, estudos em outros Estados apontaram a circulação do novo coronavírus no esgoto antes dos primeiros casos oficiais. No Espírito Santo, os pontos de coleta previstos ficam em Araçás e Manguinhos, nos municípios de Vila Velha e Serra, respectivamente.

O QUE DIZ A CESAN

"A Cesan analisa todos os projetos de instituições acadêmicas voltados para pesquisas científicas relacionadas ao saneamento, sobretudo neste momento de pandemia. As diretrizes de compliance da companhia definem que as solicitações sejam feitas oficialmente, observando prazos e documentação a serem apresentados.
A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Trabalho (Secti), solicitou a Cesan prioridade na análise do projeto formulado pela (Ufes) Universidade Federal do Espírito Santo para levantamento de dados epidemiológicos sobre a presença de Sars-CoV-2 em esgoto bruto. A Secti fez contato também com os pesquisadores para informar sobre a solicitação feita à Cesan, entretanto, eles dispensaram a cooperação e não formalizaram o processo junto a empresa.
Atendendo ao pedido da Secti, a Cesan enviou aos pesquisadores a lista de documentos a serem preenchidos. As informações sobre o projeto foram recebidas e a análise técnica será feita dentro do prazo regular que é de 20 dias."

Veja Também

Coronavírus no ES: Sesa estuda fazer inquérito sorológico nas ruas

Agosto é o mês de transição da pandemia do coronavírus no ES

Coronavírus: ES registra 2.627 mortes e passa de 86 mil casos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados