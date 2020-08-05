Como alternativa, pesquisadores estão coletando amostras em águas públicas da Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira

Acionada há mais de três semanas, a Companhia Espírito Santense de Saneamento ( Cesan ) ainda não autorizou pesquisadores capixabas a coletar amostras de esgoto para detectar a presença do novo coronavírus - o que ajudaria a dimensionar o número real de casos de Covid-19 em bairros da Grande Vitória

Integrante do grupo responsável pelo estudo, o professor Ricardo Franci explicou que a demora implica em sérias consequências. "A pandemia está passando, e quantos menos doentes, menor será a concentração do material genético viral (RNA) no esgoto. Ou seja, mais difícil será para calibrar a metodologia ao nosso Estado", afirmou.

Your browser does not support the audio element. Demora da Cesan atrasa estudo sobre coronavírus no esgoto da Grande Vitória

"Se não fizermos as coletas, na hipótese de uma segunda onda (de casos), não vamos conseguir rastrear temporal e espacialmente a pandemia" Ricardo Franci - Professor do Departamento de Engenharia Ambiental da Ufes e doutor em saneamento de água

De acordo com o professor Ricardo, o atraso já causou um "importante impacto documental" interno à Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes ). No entanto, ele garantiu que o principal prejuízo se dá pela ausência das informações para o Governo do Estado - e que a população é "sem dúvidas" a maior prejudicada.

ENTENDA COMO FUNCIONA O ESTUDO

"Vamos medir a concentração do vírus na amostra e dividí-la pela quantidade de RNA excretada, em média, por cada pessoa infectada. Dessa forma, chegamos à estimativa de contaminados" Ricardo Franci - Professor do Departamento de Engenharia Ambiental da Ufes e doutor em saneamento de água

Embora a metodologia não seja tão precisa quanto a testagem em massa, estudos em outros Estados apontaram a circulação do novo coronavírus no esgoto antes dos primeiros casos oficiais. No Espírito Santo , os pontos de coleta previstos ficam em Araçás e Manguinhos, nos municípios de Vila Velha Serra , respectivamente.

O QUE DIZ A CESAN

"A Cesan analisa todos os projetos de instituições acadêmicas voltados para pesquisas científicas relacionadas ao saneamento, sobretudo neste momento de pandemia. As diretrizes de compliance da companhia definem que as solicitações sejam feitas oficialmente, observando prazos e documentação a serem apresentados.

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Trabalho (Secti), solicitou a Cesan prioridade na análise do projeto formulado pela (Ufes) Universidade Federal do Espírito Santo para levantamento de dados epidemiológicos sobre a presença de Sars-CoV-2 em esgoto bruto. A Secti fez contato também com os pesquisadores para informar sobre a solicitação feita à Cesan, entretanto, eles dispensaram a cooperação e não formalizaram o processo junto a empresa.