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Pandemia

Coronavírus: ES registra 2.627 mortes e passa de 86 mil casos

Segundo a Secretária de Saúde (Sesa), foram divulgados mais 994 infectados e 27 novos óbitos

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 17:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2020 às 17:06
Teste rápido de coronavírus
Teste rápido de coronavírus Crédito: Prefeitura de Jundiaí/Divulgação
Nesta terça-feira (04), o Espírito Santo superou a marca dos 86 mil casos confirmados do novo coronavírus. Desde o início da pandemia, já são 86.209 diagnósticos positivos e 2.627 mortes. Considerando apenas as últimas 24 horas, foram divulgados mais 994 infectados e 27 novos óbitos.
As cidades com mais casos continuam sendo as da Grande VitóriaVila Velha (12.752), Vitória (11.525), Serra (10.921) e Cariacica (9.111). Logo em seguida, aparecem três  municípios do interior do Estado: Linhares (4.573), Colatina (3.900) e Cachoeiro de Itapemirim (3.696).
No recorte por bairros, Jardim Camburi permanece como o que tem mais moradores infectados. Localizado na Capital, ele já tem 1.528 casos confirmados da Covid-19. Em segundo e terceiro lugares, aparece Praia da Costa (1.405) e Itapuã (958). 
Ainda conforme a última atualização feita pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a taxa de letalidade é de 3,05%. 
Ao todo, desde o início da pandemia, 180.735 testes para detectar a infecção pelo novo coronavírus já foram feitos no Espírito Santo. O dado positivo é que a grande maioria dos que testaram positivo conseguiram vencer a Covid-19: 71.606 são considerados curados.

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