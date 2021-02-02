Defesa de Hilário pede à Justiça para dividir julgamento em três fases

A defesa do ex-policial civil Hilário Antonio Fiorot Frasson, acusado pelo assassinato da ex-mulher, Milena Gottardi , junto com outros cinco réus, solicitou à Justiça estadual que o julgamento seja dividido em três fases. Com a proposta, seriam realizados três júris populares, cada um deles com dois acusados.

O crime aconteceu no dia 14 de setembro de 2017 . Milena, de 38 anos, foi baleada com um tiro na cabeça, no estacionamento do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), em Vitória. Ela tinha acabado de sair do trabalho e estava acompanhada de uma amiga quando foi surpreendida por um homem que simulou um assalto. A morte foi declarada no dia seguinte.

Seis pessoas vão sentar no banco dos réus como responsáveis pelo assassinato. Os acusados são o ex-marido da vítima, o ex-policial civil Hilário Antonio Fiorot Frasson e o pai dele, Esperidião Carlos Frasson, ambos apontados como mandantes. Pela intermediação foram denunciados Valcir da Silva Dias e Hermenegildo Palauro Filho, o Judinho.

A execução foi praticada por Dionathas Alves Vieira, réu confesso que contou com o apoio de Bruno Rodrigues Broetto, que forneceu a moto. Todos estão presos.

O júri popular está marcado para o dia 8 de março de 2021, no Dia Internacional da Mulher, e será realizado no Fórum da cidade, no Centro de Vitória, a partir das 9 horas.

Sobre o pedido de cisão do julgamento, ainda não há decisão da Justiça estadual. O processo foi encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES) para que se manifeste.

MOTIVO DA DIVISÃO

De acordo com Leonardo Gagno, que advoga para Hilário, o motivo da divisão do julgamento em três partes decorre do tempo disponível para fazer a defesa dos seis réus. Ele explica que, segundo o artigo 477, do Código de Processo Penal, quando existe mais de um acusado, o tempo destinado à fala da defesa e da acusação é de duas horas e trinta minutos.

No caso do julgamento da médica, este tempo de 2h30 seria dividido entre a defesa dos seis réus. “Teremos singelos vinte e cinco minutos com a palavra, para desenvolver a complexa defesa do réu, de um processo que já conta com 12 volumes, algo que é absolutamente inviável”, destaca Gagno.

Ele ressalta que o caso é de “extrema complexidade, delicadeza e detalhes que precisam ser amplamente explorados e debatidos”. “Como é possível que se exerça a plenitude de defesa de um acusado, principalmente num caso como este, valendo-nos de vinte e cinco minutos de fala? É impossível”, acrescenta.

A médica Milena Gottardi, morta no estacionamento do Hucam Crédito: Arquivo Famílias/Redes sociais

NOVA PROPOSTA DE JULGAMENTO

Pelo pedido feito pela defesa de Hilário, o julgamento marcado para o próximo dia 8 de março seria dividido em três blocos, cada um com dois réus:

1º bloco - Seriam julgados Dionathas Alves Vieira, réu confesso que atirou na médica, e Bruno Rodrigues Broetto, que forneceu a moto para a execução do crime.

Seriam julgados Dionathas Alves Vieira, réu confesso que atirou na médica, e Bruno Rodrigues Broetto, que forneceu a moto para a execução do crime. 2º bloco - Seria a vez dos que foram apontados como intermediários: Valcir da Silva Dias e Hermenegildo Palauro Filho, o Judinho.

Seria a vez dos que foram apontados como intermediários: Valcir da Silva Dias e Hermenegildo Palauro Filho, o Judinho. 3º bloco - Por último, aconteceria o julgamento de Hilário Antonio Fiorot Frasson e do pai dele, Esperidião Carlos Frasson.

Gagno assinala, em seu pedido, que desta forma será garantido que os réus “sejam tratados com dignidade, preservando a plenitude de defesa para todos, e evitará futuro questionamento de nulidade, devido à violação da plenitude de defesa em razão de que cada réu pode se defender por singelos 25 minutos”.

TUMULTUAR O JULGAMENTO

Para o advogado Renan Sales, que atua como assistente da acusação, representando a família da médica Milena Gottardi, o objetivo da proposta é “tumultuar o julgamento”, já marcado para acontecer no dia 8 de março.

"O tempo para defesa será o mesmo tempo para acusação. A acusação terá o mesmo tempo para argumentar sobre cada acusado. E mais, a acusação ainda terá que dividir o tempo com a assistência de acusação. Isso é, mais uma vez, uma tentativa da defesa para tumultuar o processo", destacou

O advogado Leonardo da Rocha de Souza, que faz a defesa de Dionathas e de Bruno, informou que ainda não foi intimado sobre a solicitação de cisão do julgamento.

Adiantou, no entanto, ser contra a proposta. Ele explica que o assassinato envolve uma história, uma sequência de fatos, com início, meio e fim, todos conectados, e que um possível desmembramento quebraria a cadeia de compreensão dos acontecimentos.

“A conduta dos réus se entrelaçam e, na minha visão, isto irá prejudicar a perfeita compreensão dos jurados sobre os fatos, e um justo julgamento”, explicou Rocha.

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O advgado afirma ainda que o momento para este tipo de solicitação já passou. “Estamos às vésperas do julgamento e, respeitosamente, me parece que a defesa do Hilário quer procrastinar e tumultuar o julgamento, fugindo do encontro de uma verdade inafastável”, assinala Rocha.

A defesa de Valcir da Silva Dias, apontado como intermediário, está sendo realizada por Alexandre Lyra Trancoso, que informou ainda não ter sido notificado pela proposta. “Mas é provável que não vamos concordar. Vamos aguardar a notificação”, disse.

Hermenegildo Palauro Filho, o Judinho, está sendo defendido pelo advogado David Marlon Oliveira Passos, que também não foi notificado sobre a petição. “Mas é um processo complexo e o tempo disponibilizado para a defesa é pequeno, dificulta a elucidação, o bom esclarecimento dos fatos e a busca da verdade, que é o que tem que ser bem feito”, pondera, acrescentando que o tempo escasso fere o princípio ampla defesa.

O advogado de Esperidião Frason não foi localizado para se manifestar sobre o assunto.

O QUE DIZ O MINISTÉRIO PÚBLICO

A reportagem procurou o Ministério Público para falar sobre o julgamento. Por nota, a instituição afirmou que o pedido feito pela defesa "se trata de mais uma tentativa de protelar o júri". Confira o texto na íntegra: