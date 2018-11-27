Caso Milena Gottardi: nova audiência por disputa da guarda das filhas

Hilário Frasson e Milena Gottardi enquanto eram casados Crédito: Reprodução/Facebook

A audiência de instrução que discute a guarda definitiva das filhas da médica Milena Gottardi e do policial civil Hilário Frasson continua nesta terça-feira (27). A audiência acontecerá no Tribunal de Justiça, na Capital, às 13h30.

A ação foi proposta pelo irmão da médica, Douglas Gottardi, que possui a guarda provisória das meninas de 3 e 10 anos desde o dia 27 de setembro de 2017. Milena havia deixado registrado em uma carta que, caso acontecesse alguma coisa com ela, as crianças ficassem com o irmão.

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A guarda das meninas foi dada a Douglas 12 dias após a morte da médica, que foi baleada no estacionamento Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hucam) no dia 14 de setembro e teve morte declarada no dia seguinte. O ex-policial foi preso acusado de envolvimento no assassinato da esposa.

Segundo familiares da médica, nesta terça-feira (27) serão ouvidas cinco testemunhas do policial civil Hilário Frasson: um amigo do policial, três advogados que trabalharam com ele no Tribunal de Justiça e o desembargador Ney Batista Coutinho. Hilário foi assessor jurídico do desembargador por dois anos e 9 meses.

TESTEMUNHAS

A primeira audiência de instrução em relação à guarda das filhas da médica ocorreu no dia 8 de novembro , no Centro Avançado dos Juizados da Infância e da Juventude de Vitória. A audiência começou com o depoimento de Douglas. Depois, outras quatro testemunhas dele foram ouvidas.

Nenhuma delas aceitou apresentar o depoimento na frente de Hilário. O ex-policial civil foi retirado do presídio em Xuri, Vila Velha, para comparecer à audiência. Ele também foi ouvido no dia.