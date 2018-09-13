Caso Milena Gottardi: 'A gente vive com medo, além de toda tristeza'

Na semana que completa um ano da morte da médica Milena Gottardi baleada ao sair de um plantão no Hospital das Clínicas, em Vitória, no dia 14 de setembro a mãe, Zilca Maria Gottardi, e o irmão, Douglas Gottardi Tonini, realizaram uma coletiva de imprensa na noite desta quarta-feira (12), em Fundão, para comentar sobre o caso. A mãe da médica afirmou que a rotina da família mudou após a morte da filha.
"Uma semana muito difícil. Cada tempo muito difícil. Coração apertado. A saudade vai aumentando. Nossa vida mudou toda. Ela (uma das filhas) sente muito a falta da mãe e mudou tudo a maneira de viver, a vida se transformou, mudou de casa, de escola", disse Zilca.
Douglas disse que, após a morte da irmã, a filha mais velha de Milena teve problemas e precisou fazer tratamento com psiquiatra e psicólogo. Ele afirmou que, por medo, a menina não quer ter mais contato com o pai.
"Na primeira semana, elas sabiam que tinha acontecido com a mãe, mas não tocamos muito no assunto. No momento que prenderam Hilário voltamos para casa, sentei com a mais velha e contei. No início, ela não acreditou. Eu abri o jornal e mostrei para ela. Ela ficou triste e no outro dia começou a me perguntar. Depois quando ela entendeu parou de perguntar, talvez com medo da resposta. Hoje ela não pergunta pelo pai", disse.
MEDO
Além de conviver com a dor da saudade, os familiares de Milena Gottardi convivem com o medo diariamente. Na época do crime, a família chegou a se esconder temendo que algo pudesse acontecer. "Ficamos uma semana foragidos com medo que ele fizesse alguma coisa, esperando a polícia tentar fechar as provas. Toda vez que tem pedido de habeas corpus a gente fica com medo. A gente vive com medo, além de toda tristeza".
SEPARAÇÃO
Douglas disse que, para salvar o casamento, a irmã deu oportunidades a Hilário. "Hilário não fez nada para melhorar o casamento, como pessoa. Ele não aceitou o término e resolveu da pior forma possível, acabou com a vida da minha irmã e de muita gente. Um caminho que acontece com várias mulheres hoje em dia".
Abalada, Zilca relembrou da morte do marido, o agricultor Honório Tonini, que também foi brutalmente assassinado em fevereiro de 2001. "Nunca imaginei que iria acontecer de novo".
Douglas espera que a Justiça seja feita e que os culpados paguem pelo crime. "Desejo que a pena seja bem rigorosa. Deveria ser de prisão perpétua, pra que ele nunca procure a nossa família".
JÚRI POPULAR
O policial civil Hilário Frasson e mais cinco pessoas denunciadas pelo assassinato da médica Milena Gottardi vão à júri popular. A decisão é do juiz da Primeira Vara Criminal de Vitória, Marcos Pereira Sanches, publicada no início da tarde do dia 13 de agosto. O crime aconteceu em setembro do ano passado, no estacionamento do Hospital das Clínicas (Hucam) e um dos réus era o ex-marido da vítima.
Cinco dos denunciados vão responder pelo crime de feminicídio: os mandantes Hilário Frasson, ex-marido da vítima; e o pai dele, Espiridião Frasson; além dos que intermediaram o crime, Hermenegildo Palauro Filho (Judinho) e Valcir Dias da Silva; além do executor, Dionathas Alves Vieira.
Segundo o juiz, os réus "praticaram o crime por motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como pelo motivo da vítima ser do sexo feminino, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, ao passo que o acusado Bruno praticou tal crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima", declara em sua decisão.
Ainda de acordo com a decisão, eles foram incluídos nos seguintes artigos: art. 121, §2º, I, IV e VI, §2º-A, I, que trata do feminicídio. E ainda no artigo 347, parágrafo único, c.c. art. 29, caput, modificar a cena do crime, na época, para que parecesse um latrocínio - roubo seguido de morte. Todos do Código Penal.
O sexto denunciado, Bruno Broeto, segundo a decisão, vai responder por homicídio, feito à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, previsto no Código Penal, artigo 121, § 2º, IV, c.c. art. 29, caput.
Caso Milena Gottardi, Família ainda vive entre o medo e a tristeza
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