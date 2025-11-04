Home
De corrosão a fissuras, vistoria aponta problemas em terminal de Cariacica

Tapumes instalados em pilares da estrutura há pelo menos oito anos intrigam usuários; engenheiros do Crea-ES estiveram no espaço e farão relatório com medidas a serem adotadas

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 13:04

Após cobrança da reportagem, Crea-ES vistoria o local e confirma necessidade de manutenção estrutural e elétrica

Infiltrações, trincas, fissuras, pontos de corrosão e falhas nas instalações elétricas. Tudo isso foi constatado em uma vistoria do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) no Terminal de Jardim América, em Cariacica, na última semana. A inspeção foi feita após cobranças da reportagem de A Gazeta, que desde março questionava os órgãos responsáveis pelo terminal sobre os motivos pelos quais tapumes estão instalados nos pilares da estrutura há pelo menos oito anos. 

Segundo o Crea, o espaço precisa de manutenções definitivas para que os tapumes possam ser removidos, além de reparos estruturais, elétricos e nos sanitários. “O objetivo da vistoria é contribuir de forma técnica com os órgãos competentes, apresentando um diagnóstico das condições atuais e recomendações que ajudem na solução dos problemas identificados”, disse o engenheiro Giuliano Battist, gerente de Relacionamento Institucional.

Tapumes “provisórios” viram parte da paisagem do Terminal de Jardim América
Tapumes “provisórios” viram parte da paisagem do Terminal de Jardim América Crédito: Leitor | A Gazeta

Segundo o presidente do Crea, engenheiro Jorge Silva, o trabalho tem caráter orientativo. “Atuamos de forma colaborativa, levando conhecimento técnico às administrações públicas e à sociedade. O propósito é orientar, prevenir acidentes e garantir segurança”, destacou.

Tapumes há pelo menos 8 anos

Em 2018, reportagem da TV Gazeta foi atrás de explicações sobre os motivos pelos quais os tapumes foram instalados no local
Em 2018, a TV Gazeta já cobrava explicações sobre os tapumes instalados  Crédito: Cedoc | TV Gazeta

Em 2018, a TV Gazeta já cobrava explicações à Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES) sobre os tapumes instalados no local. À época, foi informado pela empresa que o teto do terminal  passava por uma obra de impermeabilização e que as barreiras temporárias foram instaladas como medida de segurança. 

Em março deste ano, após novas queixas de passageiros, a reportagem de A Gazeta procurou a Ceturb. A nova resposta foi que "por conta de infiltrações, alguns pilares foram isolados com tapumes para evitar desconforto para usuários. Uma solução técnica já está sendo estudada para solucionar o problema. A estrutura não oferece risco à operação nem aos passageiros", destacou. Ainda segundo a empresa, a responsabilidade pela execução de obras no local seria do Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

O DER também foi procurado no início do ano, porém só respondeu à reportagem em setembro, após nova cobrança. O órgão confirmou que contratou uma empresa para recuperar a estrutura de concreto das vigas e calhas do terminal, mas “não foram apresentadas as soluções solicitadas” e o acordo foi encerrado. Segundo o departamento, um novo contrato era estudado para dar continuidade à obra. A Ceturb foi novamente procurada naquele mês sobre a situação e informou que "os tapumes não atrapalham a circulação dos usuários e não oferecem risco".

O que será feito?

Os problemas observados pelos engenheiros do Crea-ES serão listados em um relatório com indicações, orientações e medidas corretivas necessárias "para assegurar a integridade da estrutura e a segurança dos usuários do Terminal de Jardim América".  A reportagem procurou novamente pelo DER-ES e pela Ceturb sobre o resultado da vistoria. O espaço segue aberto para manifestação.

