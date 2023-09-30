Criança de 6 anos percebe incêndio e avisa os pais na Serra

Gilcimara contou que, quando acordaram, o fogo já estava se alastrando. Segundo ela, eles moram no segundo andar de um sobrado e, ao notar as chamas, não tiveram tempo nem de descer até o portão. O marido e padrasto da criança, o ajudante de pedreiro André de Assis Venâncio, 29, pulou para pegar a criança. Ela jogou Moisés para o marido e depois também pulou. Todos os bens da família foram perdidos, inclusive as semijoias que Gilcimara vendia para ajudar no sustento da família.