Criança de 6 anos percebe incêndio e avisa os pais na Serra

Uma família de Jardim Limoeiro, na Serra, passou por momentos de terror na madrugada de terça-feira (26). Por volta da meia-noite, o pequeno Moisés, de 6 anos de idade, brincava com o celular enquanto os pais dormiam. Sua mãe, a vendedora Gilcimara Divina Cordeiro, 39, despertou com os gritos da criança. "A gente acordou com ele gritando 'mãe, eu não quero morrer. Eu não quero morrer'", conta ela.
Gilcimara contou que, quando acordaram, o fogo já estava se alastrando. Segundo ela, eles moram no segundo andar de um sobrado e, ao notar as chamas, não tiveram tempo nem de descer até o portão. O marido e padrasto da criança, o ajudante de pedreiro André de Assis Venâncio, 29, pulou para pegar a criança. Ela jogou Moisés para o marido e depois também pulou. Todos os bens da família foram perdidos, inclusive as semijoias que Gilcimara vendia para ajudar no sustento da família.
Apesar do susto, todos da família passam bem. O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou ao local rapidamente. De acordo com ela, o incêndio teria começado por causa de um curto circuito na tomada da televisão. Segundo laudo da Defesa Civil, o imóvel está interditado.
A família foi atendida pela Secretaria de Habitação do município, e foi feito o cadastro socioeconômico para inserção no programa de aluguel social. Os residentes foram orientados buscar um novo imóvel para residir. No momento, a secretaria aguarda a documentação dos moradores para finalização do processo. A família está aceitando doações, o contato pode ser feito pelo 27 99615-6939.