Cidades da Grande Vitória vacinam cães e gatos neste sábado (30)

Já protegeu seu pet contra a raiva? No sábado (30) mais de 100 locais na Grande Vitória participam da Campanha anual de Vacinação Antirrábica. As prefeituras orientam que cães e gatos com mais de três meses, e que não estejam usando medicação antibiótica ou anti-inflamatória, devem ser vacinados. Cadelas e gatas prenhas, amamentando ou no cio também poderão ser vacinadas. Confira abaixo os locais e datas nos municípios de Vila Velha, Vitória, Cariacica e Serra.