Cidades da Grande Vitória vacinam cães e gatos neste sábado (30)

Já protegeu seu pet contra a raiva? No sábado (30) mais de 100 locais na Grande Vitória participam da Campanha anual de Vacinação Antirrábica. As prefeituras orientam que cães e gatos com mais de três meses, e que não estejam usando medicação antibiótica ou anti-inflamatória, devem ser vacinados. Cadelas e gatas prenhas, amamentando ou no cio também poderão ser vacinadas. Confira abaixo os locais e datas nos municípios de Vila Velha, Vitória, Cariacica e Serra.
Serra
Sábado (30), no Shopping Mestre Álvaro, e domingo (1º), no Shopping Montserrat. Nos dois dias a vacinação será das 11 às 19 horas. No sábado também haverá vacinação na zona rural da Serra, das 8 às 14 horas, nos seguintes locais: Muribeca, Belvedere, Santiago da Serra, Pitanga, Cidade Nova da Serra, Putiri, Residencial Nova Almeida e Agrovila. Já nos dias 7 e 8 de outubro, das 7 às 17 horas, ocorrerá 108 postos de vacinação em diversos bairros da Serra. Confira os endereços dos postos de vacinação no documento disponibilizado pela prefeitura clicando aqui.
Vila Velha
Em Vila Velha, no sábado, das 8 às 17h, em 21 pontos da região V. Confira os bairros e locais no site da prefeitura clicando aqui.
Cariacica
Sábado, das 8h às 16h, última etapa da campanha de vacinação antirrábica no município. Confira aqui onde ficam os 37 pontos de vacinação montados.
Vitória
Sábado será o último dia da campanha de Vacinação Antirrábica em Vitória. A equipe do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA) da Secretaria de Saúde (Semus) estará em 36 pontos da cidade, das 8h às 16h30. Confira neste documento os locais.