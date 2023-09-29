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Antirrábica

Cidades da Grande Vitória vacinam cães e gatos neste sábado (30)

Cariacica e Vitória entram na última etapa da campanha. Confira abaixo os locais de vacinação
Carla Nigro

Carla Nigro

Publicado em 

29 set 2023 às 11:47

Publicado em 29 de Setembro de 2023 às 11:47

Cães e gatos que vivem nas ruas da Serra terão pontos de alimentação espalhados pelas ruas da cidade
Cães e gatos devem ser vacinados a partir de três meses Crédito: Pixabay
Já protegeu seu pet contra a raiva? No sábado (30) mais de 100 locais na Grande Vitória participam da Campanha anual de Vacinação Antirrábica. As prefeituras orientam que cães e gatos com mais de três meses, e que não estejam usando medicação antibiótica ou anti-inflamatória, devem ser vacinados. Cadelas e gatas prenhas, amamentando ou no cio também poderão ser vacinadas. Confira abaixo os locais e datas nos municípios de Vila Velha, Vitória, Cariacica e Serra.

Serra

Sábado (30), no Shopping Mestre Álvaro, e domingo (1º), no Shopping Montserrat. Nos dois dias a vacinação será das 11 às 19 horas. No sábado também haverá vacinação na zona rural da Serra, das 8 às 14 horas, nos seguintes locais: Muribeca, Belvedere, Santiago da Serra, Pitanga, Cidade Nova da Serra, Putiri, Residencial Nova Almeida e Agrovila.  Já nos dias 7 e 8 de outubro, das 7 às 17 horas, ocorrerá 108 postos de vacinação em diversos bairros da Serra. Confira os endereços dos postos de vacinação no documento disponibilizado pela prefeitura clicando aqui.

Vila Velha

Em Vila Velha, no sábado, das 8 às 17h, em 21 pontos da região V. Confira os bairros e locais no site da prefeitura clicando aqui.

Cariacica

Sábado, das 8h às 16h, última etapa da campanha de vacinação antirrábica no município. Confira aqui onde ficam os 37 pontos de vacinação montados.

Vitória

Sábado será o último dia da campanha de Vacinação Antirrábica em Vitória. A equipe do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA) da Secretaria de Saúde (Semus) estará em 36 pontos da cidade, das 8h às 16h30. Confira neste documento os locais.

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