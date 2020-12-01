"Criança com HIV não oferece risco para ninguém", afirma médico

O HIV é uma doença que traz muito preconceito e discriminação. No adulto, é muito comum e a gente sabe que isso vem da falta de informação. O HIV não se pega conversando ou com contato. As pessoas acham que ficando perto podem pegar. As crianças sofrem muito preconceito, principalmente da família das outras crianças. Quando ficam sabendo que uma criança é soropositiva, tem sim muitas situações de discriminação. Na escola, muitas vezes, acham que a criança não pode brincar junto de outras crianças, estudar na mesma sala. É triste. Já recebi pais que vieram me pedir um laudo atestando que o filho não oferecia risco para outras pessoas, porque a escola descobriu que a criança era soropositivo e queria um laudo para que a criança pudesse frequentar a escola. Por isso, a gente pede que evite ao máximo contar o diagnóstico para todo mundo, porque o preconceito é muito grande. E é uma informação que não interfere em nada. Uma criança com HIV não oferece risco para ninguém.