Criador do Macakids volta ao mar 40 dias após ficar à deriva

Maikel Araújo encarou a primeira pescaria após ficar dois dias à deriva no fim de setembro; empresário conta como superou o medo

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 18:50

Quarenta dias após ficar à deriva em alto-mar, o criador do Macakids, Maikel Araújo dos Santos, voltou a pescar nesta quarta-feira (12). O retorno ao mar aconteceu em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo, e veio acompanhado de medo, ansiedade e da sensação de reviver o episódio. “Eu não consegui dormir na noite anterior. Bastante ansiedade e medo de que possa acontecer de novo”, relatou.

Criador do Macakids realizou primeira pesca no mar de Marataízes nesta quarta-feira (12) Crédito: Reprodução | Redes sociais

Mesmo com toda a parte elétrica da lancha refeita e novos equipamentos de comunicação, incluindo sistema via satélite, Maikel contou que “a sensação de voltar ao mar é até difícil de explicar”. A pesca faz parte da vida do empresário desde a infância. “É muito difícil abrir mão. Quem pratica pesca submarina sabe. É uma paixão”, afirmou.

O empresário disse que muita gente criticou a decisão dele voltar tão cedo, mas o apoio que recebeu é mais importante. Segundo Maikel, a família sabe a importância que a pesca tem na vida dele.

"Eu pesco desde novinho. Eles sabem o quanto é triste e frustrante ficar sem pescar. Minha fisionomia muda, meu humor muda completamente. Por isso, eles entendem que me ver pescando faz parte da minha alegria. Todos lá em casa gostam de peixe, então a pesca também acaba unindo a gente”, explicou o empresário.

A experiência de pânico em alto-mar mudou a rotina de pesca, que agora será apenas um hobby. “Eu pescava toda semana, cerca de duas a três vezes. A partir de agora vou fazer com mais calma, sem cobrança. Minha filha vai nascer mês que vem e eu quero me dedicar a minha família”, destacou.

Relembre o caso

Maikel e o montador de móveis Ronald Menezes desapareceram no dia 28 de setembro. Eles haviam saído para pescar em Anchieta quando a lancha Monkey Sub sofreu pane elétrica e perdeu comunicação e direção. Os dois ficaram dois dias à deriva. Para sobreviver, comeram peixe cru pescado ali mesmo e racionaram água potável.



A dupla foi encontrada no dia 30, a cerca de 3 km do Porto do Açu, no Rio de Janeiro, por uma embarcação a serviço da Petrobras. Eles foram resgatados, avaliados por uma equipe médica e trazidos de volta ao Espírito Santo na madrugada do dia 1º de novembro.

