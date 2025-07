Precariedade

CREA-ES recomenda interdição de creche em Anchieta por risco na estrutura

Além de rachaduras extensas, infiltrações e movimentações estruturais, também foram encontradas dificuldades de fechamento de portas e janelas no imóvel

A Creche Municipal Francisco Justi, localizada no bairro Alvorada, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, passou por uma vistoria realizada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (CREA-ES) na quarta-feira (9) após pais de alunos denunciarem danos na estrutura. A fiscalização confirmou que a creche apresenta graves problemas estruturais que oferecem risco real e iminente de desabamento parcial ou total da edificação.>