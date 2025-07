Precariedade

Pais denunciam estrutura de creche em Anchieta e alunos serão transferidos

Imagens mostram rachaduras e buracos nas paredes; familiar relata que sala de aula já ficou alagada devido a vazamentos no imóvel

Familiares estão preocupados com a situação estrutural da Creche Municipal Francisco Justi, localizada no bairro Alvorada, em Anchieta , município do litoral Sul do Espírito Santo. Imagens registradas por familiares mostram rachaduras e buracos nas paredes da escola, além de uma placa indicando que um dos banheiros havia sido interditado.>

Vinícius Malini é pai de uma aluna e conta que ao levar a filha para a creche na última segunda-feira (23) se deparou com rachaduras na parede e com a sala de aula completamente alagada devido a vazamentos. Diante da situação, o servidor público registrou um boletim de ocorrência, entrou em contato com a Defesa Civil Municipal e com o Ministério Público do Espírito Santo (MPES). Ele diz que a sala ficou interditada, mas depois foi liberada na mesma situação. >