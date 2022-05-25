Covid: Sesa recomenda uso de máscara por idosos e doentes crônicos

Mascara protetora contra Covid-19 Crédito: Ricardo Medeiros

O alerta foi feito nesta terça-feira (25) durante uma entrevista concedida ao Bom Dia ES, da TV Gazeta. De acordo com ele, pela quinta semana consecutiva a Sesa observa um aumento de casos confirmados da doença.

"É necessário que a gente mantenha um alerta. As pessoas, sobretudo aqueles vulneráveis, os idosos, precisam usar sua máscara, especialmente nesse período do inverno em que as doenças respiratórias aumentam a sua transmissão" Luiz Carlos Reblin - Subsecretário de Vigilância em Saúde

"Temos uma redução da percepção de risco da população e também da suspeita dos quadros de Covid-19, em que sintomas leves, característica de uma população amplamente vacinada, transcorrem sem a suspeita de uma possível infecção pelo Sars-Cov-2”, disse Nésio, na ocasião.

Reblin chamou a atenção para a importância da realização do teste para identificar se há contaminação pela doença. Ele destacou que o Estado oferece postos de testagem na Grande Vitória e nos municípios do interior. Além disso, ele disse que a população apta a receber a quarta dose deve procurar os pontos de vacinação.

“Por fim, a vacina, que é a mais importante de todas, porque já demonstrou que reduz a internação, reduz a gravidade e também os óbitos. A quarta dose ou segunda dose de reforço, está disponível em toda rede para pessoas acima de 60 anos", finaliza.

FIM DA OBRIGATORIEDADE

O uso de máscara deixou de ser obrigatório no Espírito Sant o após anúncio feito pelo governador Renato Casagrande (PSB) no dia 6 de abril deste ano. Além do equipamento, o Estado também deixou de exigir apresentação do passaporte da vacina.