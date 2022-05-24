Covid-19: ES registra 14.403 mortes e 1.051.048 casos confirmados

O Espírito Santo contabiliza 14.403 mortes e 1.051.048 casos de coronavírus desde o início da pandemia, segundo dados divulgados nesta terça-feira (24). De acordo com informações do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), óbitos não foram registrados em 24 horas e o número de infectados aumentou em 379 no período.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 121.819
- Vila Velha: 118.062
- Vitória: 113.160
- Cariacica: 82.074
- Linhares: 50.401
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 18.110
- Praia da Costa (Vila Velha): 14.178
- Jardim da Penha (Vitória): 11.028
- Itapuã (Vila Velha): 8.424
- Praia do Canto (Vitória): 8.126
Até esta terça-feira, mais de 3,59 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.018.064, com 628 novos registros. A taxa de letalidade da doença está em 1,37% no Estado.