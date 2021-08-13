O novo mapa de risco do Espírito Santo – que classifica os municípios capixabas com base em indicadores da pandemia da Covid-19 – foi divulgado nesta sexta-feira (13) pelo governo do Estado, e mantém 74 cidades em risco baixo e apenas quatro no moderado. Não há nenhuma em risco alto ou extremo. A Grande Vitória continua no menor nível de ameaça para a transmissão do coronavírus.
Covid-19 - Ibiraçu vai para o risco baixo; Grande Vitória se mantém
A nova classificação começa a valer a partir da próxima segunda-feira (16) e permanecerá em vigor até o domingo seguinte, dia 22 de agosto. Na comparação com o anterior, o 68º mapa de risco traz mudanças apenas para os municípios de Ibiraçu, Sooretama, Alto Rio Novo e Água Doce do Norte.
O QUE MUDOU
- Pioraram: Sooretama e Água Doce do Norte, que saíram do risco baixo e passaram para o risco moderado;
- Melhoraram: Alto Rio Novo e Ibiraçu, que saíram do risco moderado e foram para o risco baixo.
A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA
- Risco baixo: Afonso Cláudio, Águia Branca, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.
- Risco moderado: Água Doce do Norte, Alegre, São José do Calçado e Sooretama.
ENTENDA O MAPA DE RISCO
Na chamada Matriz de Convivência, adotada desde agosto do ano passado, a classificação das cidades capixabas é consequência da combinação de dois eixos. Juntos, eles consideram quatro fatores relativos à pandemia da Covid-19 e definem quatro níveis de risco: baixo, moderado, alto e extremo.
- Eixo ameaça: composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pela quantidade de testes realizada a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias. Todos são indicadores particulares a cada município.
- Eixo vulnerabilidade: formado pela taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), considerando o total de vagas ocupadas atualmente diante de todas as disponibilizadas durante o período de maior expansão da rede do Estado.
Iniciada em abril de 2020, a estratégia do mapeamento no Estado segue as orientações do Ministério da Saúde e recomendações técnicas de especialistas do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Secretaria de Estado Saúde (Sesa), Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).