Cidade do ES convoca moradores com 20 anos ou mais para vacinação

Vacina Pfizer-BioNTech Crédito: Carlos Alberto Silva

As doses serão aplicadas em um horário diferenciado nesta sexta-feira (13), no PSF São João. Os moradores com 20 anos ou mais que ainda não receberam a primeira dose da vacina devem ir até o posto de saúde das 16h30 até as 19h.

No total, são 114 doses da Pfizer. Para receber a vacina, o morador deve apresentar, com cópia, RG e CPF, Cartão do SUS, comprovante de residência e cartão de vacinação, quem tiver.