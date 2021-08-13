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Contra a Covid

Cidade do ES convoca moradores com 20 anos ou mais para vacinação

A Prefeitura de Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo, vai começar a vacinar pessoas nesta faixa etária nesta sexta-feira (13), das 16h30 às 19h

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 13:22

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

13 ago 2021 às 13:22
Vacina Pfizer-BioNTech
Vacina Pfizer-BioNTech Crédito: Carlos Alberto Silva
A Prefeitura de Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo, ampliou a faixa etária para receber a vacina contra a Covid-19 e vai começar a vacinar moradores com 20 anos ou mais, nesta sexta-feira (13). Um comunicado convocando as pessoas foi emitido pelo município.
As doses serão aplicadas em um horário diferenciado nesta sexta-feira (13), no PSF São João. Os moradores com 20 anos ou mais que ainda não receberam a primeira dose da vacina devem ir até o posto de saúde das 16h30 até as 19h.
No total, são 114 doses da Pfizer. Para receber a vacina, o morador deve apresentar, com cópia, RG e CPF, Cartão do SUS, comprovante de residência e cartão de vacinação, quem tiver.
Na manhã desta sexta-feira (13) os dados do Painel da Covid-19 da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) mostram que o município de Bom Jesus do Norte aplicou a primeira dose da vacina em 41,52% da população e imunizou com a segunda dose 23,50% da população.

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