Cidade do ES convoca moradores com 20 anos ou mais para vacinação

A Prefeitura de Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo, ampliou a faixa etária para receber a vacina contra a Covid-19 e vai começar a vacinar moradores com 20 anos ou mais, nesta sexta-feira (13). Um comunicado convocando as pessoas foi emitido pelo município.
As doses serão aplicadas em um horário diferenciado nesta sexta-feira (13), no PSF São João. Os moradores com 20 anos ou mais que ainda não receberam a primeira dose da vacina devem ir até o posto de saúde das 16h30 até as 19h.
No total, são 114 doses da Pfizer. Para receber a vacina, o morador deve apresentar, com cópia, RG e CPF, Cartão do SUS, comprovante de residência e cartão de vacinação, quem tiver.
Na manhã desta sexta-feira (13) os dados do Painel da Covid-19 da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) mostram que o município de Bom Jesus do Norte aplicou a primeira dose da vacina em 41,52% da população e imunizou com a segunda dose 23,50% da população.