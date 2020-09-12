Covid-19: Espírito Santo registra 3.338 mortes e mais de 119 mil casos

Com seis mortes registradas nas últimas 24h, o Espírito Santo chegou, neste sábado (12), ao total de 3.338 óbitos por coronavírus. As informações constam no Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Os números mostram que 119.354 casos da doença já foram confirmados no Espírito Santo, 540 entre sexta (11) e este sábado.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 16.642 registros da doença, seguida por Vitória (14.400), Serra (14.383) e Cariacica (11.169). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.968 moradores infectados.
O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 108.912 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,8% e, até agora, 336.160 testes para detectar a doença já foram aplicados em todo o Estado.
OCUPAÇÃO DAS UTIs
O Espírito Santo atingiu outra marca importante na luta contra o coronavírus: neste sábado (12), a taxa de ocupação de leitos de UTIs para a doença ficou abaixo de 50% (48,53%) levando-se em conta o número total de leitos que podem ser disponibilizados pelo Governo do Estado.
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) diz que tem capacidade total para 715 leitos de tratamento intensivo para pacientes com coronavírus.