Covid-19: ES registra 9.551 mortes e mais de 438 mil casos

Vírus da Covid-19 já infectou mais de 438 mil pessoas no Espírito Santo Crédito: Pixabay

O número de mortes chegou a 9.551, com 15 óbitos contabilizados nas últimas 24 horas. É importante lembrar que aos finais de semana o número de casos e mortes costuma ser menor já que muitos municípios não enviam os dados.



Na lista das cidades mais afetadas, a Serra é a com mais pessoas infectadas: 55.297. Vila Velha aparece em segundo, com 54.042 confirmações da doença, seguido por Vitória (47.714) e Cariacica (34.221).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.165 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.618), em Vila Velha.

Até este domingo (2), mais de 1,2 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 411.308, sendo 1.155 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.



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