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Números da pandemia

Covid-19: ES registra 9.551 mortes e mais de 438 mil casos

Foram contabilizadas mais  907 pessoas infectadas pela Covid-19 no Espírito Santo nas últimas 24 horas, além de 15 óbitos

Publicado em 02 de Maio de 2021 às 17:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2021 às 17:13
Sars-Cov-2, novo coronavírus, vírus da Covid-19
Vírus da Covid-19 já infectou mais de 438 mil pessoas no Espírito Santo Crédito: Pixabay
O Espírito Santo registrou mais 907 casos de coronavírus neste domingo (2). Com isso, o total de pessoas infectadas no Estado desde o início da pandemia chegou a 438.769. Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
O número de mortes chegou a 9.551, com 15 óbitos contabilizados nas últimas 24 horas. É importante lembrar que aos finais de semana o número de casos e mortes costuma ser menor já que muitos municípios não enviam os dados.

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Na lista das cidades mais afetadas, a Serra é a com mais pessoas infectadas: 55.297. Vila Velha aparece em segundo, com 54.042 confirmações da doença, seguido por Vitória (47.714) e Cariacica (34.221).
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.165 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.618), em Vila Velha.
Até este domingo (2), mais de 1,2 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 411.308, sendo 1.155 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO

A vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Até a última sexta-feira (30), 685.850 moradores do Estado já haviam recebido pelo menos a primeira dose. Desses, 251.446 já foram imunizados com a segunda dose, o que equivale a 36,6%. Aos finais de semana, o número de vacinados não é atualizado. 

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