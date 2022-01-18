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Números da pandemia

Covid-19: ES registra 13.385 mortes e 681.689 casos confirmados

Estado registrou 8.405 infecções e seis óbitos em 24 horas, conforme dados divulgados nesta terça-feira (18) pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2022 às 17:53

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 17:53

Espírito Santo chegou ao total de 13.385 mortes e 681.689 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registradas 8.405 infecções e seis óbitos, conforme dados divulgados na tarde desta terça-feira (18) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, Vila Velha aparece com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 85.565. Na sequência, aparece Serra (85.374), seguida por Vitória (75.876) e Cariacica (54.989). Na quinta posição está Linhares (34.695), que fica na Região Norte do Estado.

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Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 12.287 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 10.063. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 7.068 contaminações.
Até esta terça-feira (18), mais de 2,57 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 623.146, sendo 2.060 novas curas em 24 horas, de acordo com os dados do painel. A taxa de letalidade da doença está em 1,96% no Estado.

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