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Números da pandemia

Covid-19: ES registra 13.335 mortes 630.389 casos confirmados

Estado registrou cinco óbitos e 448 infecções em 24 horas, conforme dados atualizados nesta segunda-feira (3) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2022 às 16:56

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 16:56

Espírito Santo chegou ao total de 13.335 mortes e 630.389 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados cinco óbitos e 448 infecções, conforme dados divulgados na tarde desta segunda-feira (3) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 79.969. Na sequência, aparece Vila Velha (79.454), seguida por Vitória (69.028) e Cariacica (48.383). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (31.137), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.923 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 9.110. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.195 contaminações.
Até esta segunda-feira, mais de 2,4 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 609.242, sendo 397 novas curas em 24 horas, de acordo com os dados do painel. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

Atualização

03/01/2022 - 6:15
No final da tarde desta segunda-feira (3), o Painel Covid-19 foi atualizado pela segunda vez no dia em relação aos dados divulgados na tarde de domingo (2). O texto foi atualizado, considerando a comparação entre os últimos dados e os publicados no dia anterior.

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