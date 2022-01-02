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Covid-19: ES registra 13.330 mortes e 629.941 casos confirmados

Em 24 horas, foram registradas duas mortes e 69 novas infecções. Dados foram divulgados neste domingo (2) no Painel Covid-19, atualizado pela Sesa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2022 às 16:23

Publicado em 02 de Janeiro de 2022 às 16:23

Espírito Santo já registra 13.330 mortes e 629.941 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Em 24 horas, duas pessoas morreram e 69 novas infecções foram registradas, de acordo com os dados do Painel Covid-19, divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) neste domingo (2).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 79.920 Na sequência, aparece Vila Velha (79.368), seguida por Vitória (68.925) e Cariacica (48.363). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (31.136), que fica na Região Sul do Estado.
Já em relação aos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está no topo do ranking, com 10.895 infectados desde o início da pandemia. A segunda posição é ocupada pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 9.104 casos. Jardim da Penha, também em Vitória, aparece com terceiro maior número de contaminações: 6.173.
Até este domingo (2), mais de 2,4 milhões de testes foram realizados no Espírito Santo para identificar a Covid-19. O número de curados já chega a 608.845, segundo os dados do painel. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

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