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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 12.573 mortes e 587.792 casos confirmados

Em 24 horas, foram registrados 6 óbitos e 671 novas infecções, conforme dados divulgados neste sábado (2) no Painel Covid-19, atualizado pela Sesa

Publicado em 02 de Outubro de 2021 às 17:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2021 às 17:19
Coronavírus: Espírito Santo teve 671 novas infecções registradas em 24 horas Crédito: Freepik
Espírito Santo chegou ao total de 12.573 mortes e 587.792 casos confirmados do novo coronavírus, desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 6 novos óbitos e 671 novas infecções, conforme dados divulgados neste sábado (2) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 73.804. Na sequência, aparece Vila Velha (73.468), seguida por Vitória (64.244) e Cariacica (44.395). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.125), que fica na Região Sul do Estado.
Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 10.100 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.360. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.703 contaminações.
Até este sábado (2), mais de 2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 562.310, com um acréscimo de 342 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO NO ES

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 3.008.987 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.693.819 também já receberam a segunda. Além delas, outras 114.215 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme a pasta, 75.923 pessoas já receberam a dose de reforço — destinada aos idosos e às pessoas imunossuprimidas.

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