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Vem, imunização

Covid-19: ES recebe mais de 52 mil doses da vacina Coronavac

Nova remessa do imunizante chegou na noite deste sábado (31) no Aeroporto de Vitória; durante a manhã também chegaram 63 mil doses da Pfizer. Ao todo, são mais de 115 mil frascos de imunizante

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 21:31

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

31 jul 2021 às 21:31
Espírito Santo recebeu mais 52.600 doses da vacina Coronavac na noite deste sábado (31), enviadas pelo Ministério da Saúde. A nova remessa do imunizante desenvolvido em parceria pelo Instituto Butantan e pelo laboratório Sinovac chegou de avião, no Aeroporto de Vitória, por volta das 19h40.
Assim que chegam ao Estado, as vacinas são levadas para uma central, de onde são distribuídas aos municípios. A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) não esclareceu quando esse encaminhamento será feito e se há alguma orientação sobre a aplicação, como uso para primeira ou segunda dose.

Chegada de doses da Coronavac ao ES neste sábado (31)

Poucas horas antes, ainda durante a manhã, também chegaram ao território capixaba mais de 63 mil doses da vacina da Pfizer. Esse lote pousou na Capital por volta das 8h25. As últimas unidades do imunizante da Biontech foram usadas para segunda dose de gestante, puérperas e trabalhadores da educação.
Inicialmente, a previsão dada pelo Governo Federal era de enviar cerca de 1,2 milhão de doses de vacinas contra a Covid-19 ao Espírito Santo, ao longo do mês de julho. No entanto, esse valor foi revisto e diminuído em aproximadamente 33%. Sendo assim, a estimativa ficou em 800 mil doses, segundo a Sesa.

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