Covid-19: Afonso Cláudio segue a única cidade fora do risco baixo no ES

82º mapa de risco do Espírito Santo foi divulgado na tarde desta sexta-feira (19) pelo Governo do Estado Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo

O novo mapa de risco começa a valer na próxima segunda-feira (22) e permanecerá em vigor até o domingo seguinte, dia 28 de novembro. Apesar de haver a possibilidade, nenhum município capixaba conseguiu ir para o "risco muito baixo", estipulado recentemente pelo Estado.

82º mapa de risco do Espírito Santo foi divulgado na tarde desta sexta-feira (19) pelo Governo do Estado Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo

O RISCO MUITO BAIXO

Nesta semana, as microrregiões Noroeste e Caparaó passaram a figurar entre as que já cumprem dois dos índices de vacinação exigidos pela Secretaria Estadual de Saúde ( Sesa ) para ser classificada no risco muito baixo: 80% dos adultos com a segunda dose e 90% dos adolescentes com a primeira.

Confira: No entanto, nenhuma das dez microrregiões conseguiu alcançar 90% dos idosos com a dose de reforço – situação que já foi alertada na última semana pelo governador Renato Casagrande . As mais próximas disso são Central Serrana (66,8%), Sudoeste Serrana (62,7%) e Caparaó (62%).

Situação das microrregiões do Espírito Santo em relação aos critérios para passar ao risco muito baixo Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo

Your browser does not support the audio element. Afonso Cláudio segue a única cidade fora do risco baixo no ES

A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA

Risco baixo: Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Cariacica, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.

Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Cariacica, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória. Risco moderado: Afonso Cláudio.

ENTENDA O MAPA DE RISCO

Na chamada Matriz de Convivência, adotada desde agosto do ano passado, a classificação das cidades capixabas é consequência da combinação de dois eixos. Juntos, eles consideram quatro fatores relativos à pandemia da Covid-19 e definem quatro níveis de risco: baixo, moderado, alto e extremo.

Eixo ameaça: composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pela quantidade de testes realizada a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias. Todos são indicadores particulares a cada município.

composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pela quantidade de testes realizada a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias. Todos são indicadores particulares a cada município. Eixo vulnerabilidade: formado pela taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), considerando o total de vagas ocupadas atualmente diante de todas as disponibilizadas durante o período de maior expansão da rede do Estado.

No último dia 6 de outubro, porém, o governo do Estado incluiu um quinto nível: o "risco muito baixo", que será identificado pela cor azul no mapa. A nova categoria será aplicada a microrregiões capixabas que atingirem determinados índices de vacinação em adolescentes, adultos e idosos. São eles:

80% da população acima dos 18 anos precisa estar vacinada com as duas doses ou com a vacina da Janssen, que é de dose única;

90% dos idosos precisam estar vacinados já com a dose de reforço;

90% dos adolescentes com idade entre 12 e 17 anos devem ter tomado, ao menos, a primeira dose.