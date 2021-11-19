Covid-19: Afonso Cláudio segue a única cidade fora do risco baixo no ES

O município de Afonso Cláudio segue sendo o único do Espírito Santo no risco moderado para a transmissão do novo coronavírus — os demais integram o risco baixo para o contágio. O 82º mapa de risco foi divulgado nesta sexta-feira (19) pelo governo do Estado, com base em indicadores da pandemia.
O novo mapa de risco começa a valer na próxima segunda-feira (22) e permanecerá em vigor até o domingo seguinte, dia 28 de novembro. Apesar de haver a possibilidade, nenhum município capixaba conseguiu ir para o "risco muito baixo", estipulado recentemente pelo Estado.
Esta é a terceira semana seguida que o território capixaba fica com apenas uma cidade no risco moderado. No início do mês, era Santa Maria de Jetibá. Depois, desde a última segunda-feira (15), Afonso Cláudio passou a ocupar o posto, não havendo mudança em relação à nova classificação estadual.
O RISCO MUITO BAIXO
Nesta semana, as microrregiões Noroeste e Caparaó passaram a figurar entre as que já cumprem dois dos índices de vacinação exigidos pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) para ser classificada no risco muito baixo: 80% dos adultos com a segunda dose e 90% dos adolescentes com a primeira.
No entanto, nenhuma das dez microrregiões conseguiu alcançar 90% dos idosos com a dose de reforço – situação que já foi alertada na última semana pelo governador Renato Casagrande. As mais próximas disso são Central Serrana (66,8%), Sudoeste Serrana (62,7%) e Caparaó (62%). Confira:
Afonso Cláudio segue a única cidade fora do risco baixo no ES
A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA
- Risco baixo: Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Cariacica, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.
- Risco moderado: Afonso Cláudio.
ENTENDA O MAPA DE RISCO
Na chamada Matriz de Convivência, adotada desde agosto do ano passado, a classificação das cidades capixabas é consequência da combinação de dois eixos. Juntos, eles consideram quatro fatores relativos à pandemia da Covid-19 e definem quatro níveis de risco: baixo, moderado, alto e extremo.
- Eixo ameaça: composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pela quantidade de testes realizada a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias. Todos são indicadores particulares a cada município.
- Eixo vulnerabilidade: formado pela taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), considerando o total de vagas ocupadas atualmente diante de todas as disponibilizadas durante o período de maior expansão da rede do Estado.
No último dia 6 de outubro, porém, o governo do Estado incluiu um quinto nível: o "risco muito baixo", que será identificado pela cor azul no mapa. A nova categoria será aplicada a microrregiões capixabas que atingirem determinados índices de vacinação em adolescentes, adultos e idosos. São eles:
- 80% da população acima dos 18 anos precisa estar vacinada com as duas doses ou com a vacina da Janssen, que é de dose única;
- 90% dos idosos precisam estar vacinados já com a dose de reforço;
- 90% dos adolescentes com idade entre 12 e 17 anos devem ter tomado, ao menos, a primeira dose.
Ao todo, o Espírito Santo foi divido em dez microrregiões. Aquela que ingressar no risco muito baixo deixará de sofrer restrições, mas deverá manter o uso de máscara e exigir o comprovante de vacinação em eventos. Ao passar para a cor azul, ela só voltará a outros níveis de risco se ocorrer uma nova crise sanitária.