Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 13.093 mortes e tem 615.682 casos confirmados

Em 24 horas, foram registrados 8 óbitos e 724 novas infecções, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (19) no Painel Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2021 às 17:38

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 17:38

O Espírito Santo chegou ao total de 13.093 mortes615.682 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Em um intervalo de 24 horas, foram registrados 8 óbitos e 724 novas infecções, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (19) no Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 78.128. Na sequência, aparece Vila Velha (77.456), seguida por Vitória (67.305) e Cariacica (46.793). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.911), que fica na Região Sul do Estado.
O vírus Sars-Cov-2, também conhecido como o novo coronavírus
ES tem 13.093 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia Crédito: Freepik
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.626 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.849. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.001 contaminações.
Até esta sexta-feira, mais de 2,2 milhões testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 593.372, com um acréscimo de 584 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 3.248.531 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 2.313.504 receberam a segunda dose. Outras 114.858 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme a pasta, 383.456 pessoas já receberam a dose de reforço — destinada aos idosos, às pessoas imunossuprimidas, aos trabalhadores da saúde e aos adultos com idades entre 18 e 59 anos.

Veja Também

Dia D da dose de reforço no ES: como vai ser vacinação neste sábado (20)

Com pandemia, mortes no ES cresceram 18% e número é o maior da história

Cidade do ES zera os casos de Covid e comemora

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Grande Vitória Vacina SESA Covid-19 Coronavírus no ES Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'
Imagem de destaque
Unabomber: como matemático superdotado que aterrorizou EUA com cartas-bomba foi preso há 30 anos
Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados