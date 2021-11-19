Covid-19: ES registra 13.093 mortes e tem 615.682 casos confirmados

Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 78.128. Na sequência, aparece Vila Velha (77.456), seguida por Vitória (67.305) e Cariacica (46.793). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.911), que fica na Região Sul do Estado.

ES tem 13.093 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia Crédito: Freepik

Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.626 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.849. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.001 contaminações.

Até esta sexta-feira, mais de 2,2 milhões testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 593.372, com um acréscimo de 584 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

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