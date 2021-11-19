Covid-19: ES registra 13.093 mortes e tem 615.682 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 13.093 mortes e 615.682 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Em um intervalo de 24 horas, foram registrados 8 óbitos e 724 novas infecções, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (19) no Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 78.128. Na sequência, aparece Vila Velha (77.456), seguida por Vitória (67.305) e Cariacica (46.793). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.911), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.626 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.849. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.001 contaminações.
Até esta sexta-feira, mais de 2,2 milhões testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 593.372, com um acréscimo de 584 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.
VACINAÇÃO
Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 3.248.531 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 2.313.504 receberam a segunda dose. Outras 114.858 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme a pasta, 383.456 pessoas já receberam a dose de reforço — destinada aos idosos, às pessoas imunossuprimidas, aos trabalhadores da saúde e aos adultos com idades entre 18 e 59 anos.