Com pandemia, mortes no ES cresceram 18% e número é o maior da história

A pandemia de Covid-19 fez o Espírito Santo registrar em 2020 o maior número anual de mortes desde o início da série histórica do Registro Civil, revelam as estatísticas de 2020 do levantamento divulgado nesta quinta-feira (18) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatíscica ( IBGE ). Os óbitos cresceram 18,3% sobre os números de 2019. Já os nascimentos tiveram queda de 1,4% no mesmo período.

O número de óbitos registrados no Espírito Santo em 2020 foi de 29.014. Desde o início do levantamento estadual feito pelo IBGE, o maior número de mortes por ano tinha sido registrado em 2019, com 24.518 registros. O pico de mortes e a queda na natalidade foram registrados em todo o país.

O levantamento do IBGE revelou também que o número de casamentos teve, entre 2019 e 2020, uma queda histórica, de 21,5%. Foi a maior redução desde o início da divulgação dessas estatísticas de registro civil. Tradicionalmente, o número de divórcios também é divulgado como parte das estatísticas. No entanto, por causa da pandemia, não foi possível coletar a tempo esses registros. Por isso, sua apresentação foi adiada.

Cruzes na Praia de Camburi chegaram a ser colocadas em memória das vítimas da Covid-19 no ES Crédito: Plenária Covid-19/Divulgação

“Olhando para a série histórica, nunca tínhamos registrado alterações tão importantes de um ano para o outro”, afirmou a gerente da pesquisa, Klívia Brayner.

No ano passado, o Brasil registrou 1.513.575 mortes, 195.965 a mais do que em 2019. Tanto percentualmente (14,9%) quanto em números absolutos, foi a maior alta em 37 anos, segundo o IBGE. Todas as regiões do País registraram aumentos. Os maiores foram no Norte (25,9%) e no Centro-Oeste (20,4%). O Nordeste também teve alta superior à média (16,8%), seguido pelo Sudeste (14,3%) e o Sul (7,5%).

Embora a pesquisa não registre as causas diretas das mortes, o impacto da pandemia é claro. Dentre os óbitos extras ocorridos no ano passado, 99,2% foram por causas naturais. A maioria ocorreu entre os maiores de 60 anos, a faixa etária mais vulnerável à covid. O trabalho mostra ainda que 73,5% das mortes aconteceram em hospitais.

"O IBGE não registra a causa da morte, mas olhando os registros do Sistema Único de Saúde (SUS), verificamos que as doenças infecciosas, que normalmente aparecem em sétimo ou oitavo lugar como causa das mortes, no ano passado surgiram em segundo, abaixo apenas das doenças do aparelho circulatório", explicou Klívia.

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QUEDA NO NÚMERO DE NASCIMENTOS E CASAMENTOS

A queda do número de nascimentos entre 2019 e 2020, segundo os pesquisadores do IBGE, é expressiva, embora seja mais difícil de ser relacionada diretamente à pandemia. De acordo com o levantamento, o número pode estar revelando atraso nos registros por causa do isolamento social, das restrições da mobilidade e do fechamento dos cartórios.

Uma queda maior do que esta foi registrada entre 2015 e 2016, atribuída à epidemia de zika. Essa doença teve impacto específico sobre as gestantes, uma vez que o vírus poderia provocar o nascimento de crianças com microcefalia. Na ocasião, o recuo chegou a 10% em Pernambuco, o estado mais afetado pela doença.

No caso dos casamentos, a queda dos registros foi a maior da série histórica: de 1.024.676 em 2019 para 757.179 no ano passado. A redução foi igualmente registrada em todas as regiões do País. Teve mais intensidade no Nordeste (27,8%), no Centro-Oeste (27,7%) e no Sudeste (27,3%). Segundo os pesquisadores, ligeiras quedas nos números de união vêm ocorrendo desde 2016. A ocorrida no ano passado, muito maior, estaria ligada ao isolamento social em decorrência da pandemia, afirmam.